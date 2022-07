XAnge boucle un nouveau fonds de 220 millions d'euros et s'intéresse tout particulièrement au Web3

Le fonds d'investissement français XAnge annonce jeudi 7 juillet 2022 avoir réalisé un nouveau closing de 220 millions d'euros. XAnge double ainsi sa capacité d'investissement par rapport à son précédent fonds grâce à l'arrivée de nouveaux investisseurs et la confiance renouvelée d'autres. Le fonds qui est spécialisé dans l'early-stage (seed, série A et série B) investit généralement des tickets entre 300000 et 10 millions d'euros.



XAnge, qui a plus de 600 millions d'euros sous gestion, revendique 6 licornes dans son portefeuille : Believe (qui a depuis réalisé son introduction en bourse), Deposit Solutions, Ledger, Lydia, Odoo et Flink. Mister Spex, une autre entreprise de son portefeuille, a également réalisé son introduction en bourse. Le fonds assure avoir "clôturé une année 2021 exceptionnelle tant en termes d'investissements (80 millions d’euros) que de cessions (200 millions d'euros)."



Investir en pre-seed

A l'occasion de ce nouveau closing, XAnge explique vouloir étoffer ses compétences avec un fonds en pre-seed. "Le paysage du financement des start-up early stage évolue fortement et continue à être très compétitif, explique Guillaume Meulle, Managing Partner de XAnge. Au-delà des critères traditionnels d'équipe et de produit, nous devons aider les talents entrepreneuriaux à émerger rapidement et à construire leur projet. Nous allons étendre notre offre au pre-seed et accompagner des entrepreneurs encore plus tôt dans leurs aventures."



Le fonds d'investissement veut également renforcer sa présence en Europe et intensifier l'examen des dossiers de start-up étrangères. XAnge est déjà bien implanté en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique et en Suisse. Mais il entend renforcer sa présence en Allemagne en ouvrant un bureau à Berlin, en plus de celui de Munich. XAnge souhaite que 30% de ses investissements soient réalisés dans ce pays d'ici 2025.

Un fonds pour le Web3

XAnge annonce également lancer le fonds Digital Ownership (XDO). Doté d'une enveloppe de 80 millions ce fonds est spécialisé dans le Web3. Ce secteur est déjà bien connu de XAnge qui a investi dans Ledger, Coinhouse, Dogami et Request Finance. Ce secteur qui est porteur, malgré la chute actuelle du cours des cryptomonnaies, comprend les innovations comportant en leur cœur la technologie blockchain. L'entité XDO est d'ailleurs menée par Luc Jodet qui est le cofondateur d'Arianee, une start-up française qui fabrique des NFT pour l'industrie de luxe. XDO pourra investir à la fois en equity et en token, ajoute le fonds sans donner plus de détails.