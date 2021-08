Xiaomi dévoile le CyberDog, un robot chien inspiré du Spot de Boston Dynamics

Boston Dynamics fait des émules. Le fabricant d'électronique chinois Xioami, désormais premier constructeur de smartphones au monde en nombre d'unités vendues, a présenté un robot quadripède baptisé CyberDog lors d'une conférence qui s'est tenue le 10 août.



Son design est fortement inspiré de celui de Spot, mis au point par le pionnier bostonien de la robotique, désormais propriété du constructeur automobile coréen Hyundai. Cependant, Xiaomi ne l'a pas pensé comme un produit commercial mais plutôt comme une démonstration de son savoir-faire.





CyberDog utilise des servomoteurs conçus et fabriqués par Xiaomi pour se mouvoir, une puce Nvidia Jetson NX pour gérer ses calculs et un capteur Intel RealSense pour appréhender son environnement (parmi un total de 11 capteurs). Cela permet au robot de suivre un être humain, de reconnaître un visage parmi un groupe (comme un chien reconnaissant son maître) et d'éviter des obstacles en se déplaçant.



Il est aussi capable de transporter 3 kg de charge utile et peut se déplacer à une vitesse maximale de 3,2 mètres par seconde (11,5 km/h). Xiaomi n'indique cependant pas son autonomie de fonctionnement entre deux recharges.



Le projet est open source, et Xiaomi prévoit de distribuer 1000 exemplaires de son "robot chien" à certains ingénieurs ou fans triés sur le volet. L'occasion d'évangéliser sa marque. A noter cependant qu'il leur faudra quand même débourser 10 000 yuans, soit environ 1300 euros.