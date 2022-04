Xiaomi ouvre un centre de R&D dédié à l'encodage vidéo à Rennes

Xiaomi a donné les détails de son nouveau centre de R&D installé à Rennes, dont l'ouverture a été annoncée officiellement ce mercredi 20 avril. Ce nouveau site se consacrera à la recherche relative à la compression et à la distribution de données multimédia.



"Rennes est reconnue comme l’un des meilleurs viviers européens pour le codage vidéo", indique le constructeur chinois dans un communiqué. "Le centre de Rennes va travailler sur le codage vidéo afin d’obtenir des contenus vidéos très haute définition sans aucune perte de qualité”, déclare Guillaume Chaigneau, directeur France de Xiaomi.



La région rennaise accueille notamment l'Institut de recherche technologique b-com, dont les technologies de traitement de l'image et du son sont l'une des spécialités, et le pôle de compétitivité Images et Réseaux.



Ultra HD 8K et vidéo volumétrique

Le nouveau centre est dirigé par Mary-Luc Champel. Il emploie pour l'instant 10 salariés, mais l'équipe est amenée à doubler cette année. L'objectif est de développer des normes de compression (codecs) qui amélioreront la qualité d'image tout en réduisant les besoins de bande passante.



Xiaomi vise en premier lieu la compression de contenus ultra HD 8K, un format vidéo déjà pris en charge par son dernier smartphone 12 Pro, et la compression de données "volumétriques", utilisées dans les environnements 3D de réalité virtuelle et augmentée, ainsi que dans l'automobile pour la conduite autonome.



L'entreprise disposait déjà d'un centre de recherche et développement à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, dédié à l'image.