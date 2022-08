Xiaomi présente CyberOne, un robot humanoïde

Xiaomi, qui présentait le 11 août à Pékin son nouveau modèle de smartphone pliant, le Mix Fold 2, au lendemain de la conférence de presse de Samsung qui a lancé deux nouveaux modèles de smartphones pliants, a profité de l'exercice pour dévoiler un robot humanoïde baptisé CyberOne. L'année dernière à la même période, Xiaomi avait présenté le Cyberdog, un robot quadripède.



En termes de locomotion, ce n'est pas encore ça. En revanche le fabricant d'électronique chinois avance que son robot est capable de lire les émotions humaines. "Les capacités mécaniques et l'IA de CyberOne ont été intégralement développées en interne par le laboratoire de robotique de Xiaomi. Nous avons énormément investi dans la R&D et l'innovation, du logiciel au hardware, en passant par les algorithmes", a déclaré Lei Jun, le PDG du groupe.

Conçu comme une vitrine des capacités technologiques de l'entreprise, CyberOne est à taille humaine. Il mesure 1m77 et pèse 52 kilos. Il est capable de soulever un poids d'1,5 kg d'une main. Son programme de vision lui permet de percevoir l'espace en trois dimensions, de reconnaître les individus, les gestes et les expressions, affirme Xiaomi. Il serait également capable de reconnaître 85 types de bruits dans son environnement et 45 émotions humaines différentes à partir de la voix.



Xiaomi n'y va pas de main morte pour louer les capacités de son robot et imaginer des applications. "CyberOne est capable de détecter la joie, et de réconforter quelqu'un s'il est triste". Jetez vos livres de développement personnel, on a trouvé le moyen de reconnaître le bonheur, et c'est un robot compagnon.