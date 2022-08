Xiaomi va faire ses premiers pas dans les lunettes de réalité augmentée

Le constructeur chinois Xiaomi a présenté le 1er août une paire de lunettes connectées, équipées d'un écran de réalité augmentée, les Mijia Glass Camera. Ce produit sera commercialisé en Chine. Xiaomi a lancé une campagne de financement participatif pour les pré-commander, au prix de 2499 yuans, soit environ 360 euros.



100 grammes sur le nez

Les Mijia sont équipées d'un écran MicroLED de Sony, ainsi que d'un double capteur photo et vidéo. Le capteur principal grand angle de 50 mégapixels est associé à un téléobjectif périscopique de 8 mégapixels avec stabilisation optique, et zoom optique 5x ou hybride 15x. Capteur sur une branche des lunettes, écran sur l'autre, l'ensemble pèse 100 grammes, soit environ cinq fois plus qu'une paire de lunettes classique.



Les lunettes embarquent un SoC Qualcomm Snapdragon 8, et présentent 3 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. Elles peuvent être rechargées à 80% en 30 minutes selon le constructeur.

traduction instantanée et affichage gps

Xiaomi communique sur des fonctionnalités attendues pour ce type de produits. La réalité augmentée servira pour la traduction textuelle instantanée, l'affichage d'instructions GPS, et proposera également un système de reconnaissance de plantes et d'animaux. Quant aux capteurs, ils permettront de prendre des photos et d'enregistrer des séquences, une diode lumineuse se chargeant de prévenir l'entourage du porteur lorsqu'il capture des instantanés autour de lui. Les photos et les vidéos pourront être transférées sur un smartphone à l'aide d'une application compagnon.



Ce mois d'août marque aussi le début des tests en conditions réelles pour le prototype de lunettes de réalité augmentée de Google. Avant d'annoncer un ralentissement de ses investissements, Meta projetait quant à lui de commercialiser une première génération de lunettes AR en 2024, selon un document qui avait fuité.