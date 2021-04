Yandex, le "Google russe", lance un service de livraison rapide de courses à Paris

Yandex, l'entreprise parfois décrite comme le "Google russe" car son premier business a été la recherche sur le web, va lancer au deuxième trimestre 2021 son service de livraison de courses en 15 minutes à Paris, d'après Reuters. Il prévoit également un lancement à Londres au troisième trimestre.



Les premières démarches ont déjà été effectuées puisque la société a enregistré une entreprise en France sous le nom de "Deli International" et des recrutements ont eu lieu.



Un réseau de dark stores

Baptisé "Yango Deli", ce service reposera sur des "dark stores", des entrepôts idéalement placés en milieu urbain servant uniquement à stocker les produits proposés en livraison rapide. Les commandes seront transportées par des coursiers à vélo. Yandex promet une livraison rapide, entre 10 à 15 minutes maximum une fois la commande passée sur l'application dédiée. La gamme de produits proposés n'est pas encore connue.



Yandex a lancé en Russie son service de livraison de course en 2019 sous le nom de "Yandex.Lavka". Plus de deux millions de commandes sont traitées chaque mois à travers un réseau composé de 300 dark stores répartis sur cinq régions. Le service fonctionne 24h/24 et propose une large gamme de produits. Israël teste ce service depuis octobre 2020.



Le Covid-19 booste la demande de livraison à domicile

La pandémie de Covid-19 a fait exploser la demande de commandes en ligne et de livraison à domicile. De nombreuses entreprises en ont profité pour se lancer. Uber Eats a ainsi tissé un partenariat avec Carrefour pour muscler son service de courses à domicile. La jeune pousse parisienne Cajoo a lancé en février dernier une offre similaire, disponible d'ici quelques mois.