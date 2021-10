Yandex s'allie à la poste russe pour livrer des colis avec ses robots autonomes

La poste russe se tourne vers des robots autonomes pour livrer des colis. Yandex SDG, la filiale du "Google russe" dédiée aux véhicules autonomes a annoncé le 25 octobre 2021 avoir noué un partenariat avec la poste russe. 36 robots autonomes de Yandex vont être déployés auprès de 27 bureaux de poste à Moscou pour y réaliser des livraisons dans plusieurs districts.



Maintenance et contrôle assurés par Yandex

Les employés du service postal s'occupent de charger les robots, changer les batteries et noter les adresses de livraison dans le système. Yandex s'occupe de la maintenance des robots et des opérations de support à distance. La batterie amovible peut être changée rapidement afin de permettre une utilisation continue du robot.



Les utilisateurs peuvent choisir ce choix de livraison sur l'application du service postal russe. Il est possible de suivre le trajet du robot sur l'application afin de guetter son arrivée. Une notification est envoyée lorsque le robot est devant le bâtiment ainsi qu'un code de vérification par SMS permettant d'ouvrir le bac du robot et de récupérer le colis.



Ce sont des robots de troisième, et dernière, génération qui sont déployés dans le cadre de ce pilote. Ils peuvent naviguer sur trottoirs, les zones piétonnes et les passages piétons. Il intègre les mêmes briques technologiques que celles utilisées par Yandex SDG pour développer sa voiture autonome. Ils peuvent donc circuler de jour comme de nuit, lorsque la pluie ou la neige est légère, et faire attention aux piétons dont les décisions peuvent être imprévisibles.



Drones et robots sont testés

Les petits robots de Yandex sont également en circulation sur des campus aux Etats-Unis dans le cadre d'un partenariat avec Grubhub. Yandex a également utilisé ses robots pour livrer des repas à domicile dans le centre Moscou via sa propre application. "L'automatisation de la livraison des colis par la poste russe, l'un des plus grands opérateurs postaux au monde, est une étape logique dans le développement de la livraison, et nous espérons développer davantage cette technologie", a commenté Artem Fokin, Head of Business Development for Self-Driving Technologies chez Yandex.



Avec plus de 38 000 bureaux de poste dans tout le pays, l'entreprise traite au niveau national plus de 108 millions de colis par an. L'augmentation de l'e-commerce amène à repenser et automatiser l'ensemble de la chaîne logistique. La poste russe n'est pas la seule à lancer des pilotes. La poste japonaise a également testé des robots de livraison autonome à Tokyo. En France, La Poste va expérimenter les robots de Twinswheel à Montpellier.



Royal Mail, l'opérateur postal historique du Royaume-Uni, a lancé en mai dernier un pilote visant à livrer des colis et des kits de test Covid-19, aux îles Scilly à l'aide de drones de livraison. Pour ce projet, Royal Mail s'appuie sur le drone Windracers qui doit voler plus de 110 km hors de la vue de l'opérateur, et ce dans des conditions météorologiques difficiles, afin de gagner cet archipel.