Ynsect, Mooncard, Oso-Ai… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Ÿnsect a levé 160 M€

Restauration, Agro-alimentaire

Exploitant de fermes verticales destinées à produire des protéines alternatives biologiques et des engrais à partir d'insectes.

Investisseurs : UpFront Ventures, Bpifrance



Mooncard a levé 37 M€

Administratif, Légal, Comptabilité

Logiciel de gestion des dépenses professionnelles.

Investisseurs : Portage Invest, Orange Ventures, Aglaé Ventures, Blackfin Capital Partners, Partech Partners, Raise



Oso-Ai a levé 10 M€

Beauté, Santé

Concepteur d'un boîtier permettant d’analyser l’environnement sonore autour des personnes vulnérables afin d’alerter un soignant en cas de situation anormale.

Investisseurs : Innovacom, Novinvest Partners, Breizh-up, Cemag Invest Partners



Worklib a levé 10 M€

Immobilier, Construction

Logiciel de gestion des espaces de travail.

Investisseurs : Starteq, Alphastar Capital Management, Accor, business angels



Santé Académie a levé 8 M€

Beauté, Santé

Plateforme de formation en continu des personnels de santé.

Investisseurs : Maif Avenir, Bpifrance, Serena, Makesense, Sofiouest



Inpulse a levé 7 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Plateforme de gestion automatisée des approvisionnements pour les restaurateurs.

Investisseurs : High Flyers Capital, TheClubDeal



Asap.work a levé 5 M€

RH, Education

Agence d’intérim digitale spécialisée dans le BTP.

Investisseurs : Speedinvest, Purple Ventures, Kima Ventures, Market One Capital, business angels



mySofie a levé 4,2 M€

Finance, Assurance

Application d’optimisation des dépenses de santé.

Investisseurs : CPMS, AG2R La Mondiale, Digital Insure, Open CNP



Swaap a levé 4,1 M€

Finance, Assurance

Développeur d’un protocole AMM (Automated Market Maker) destiné à la finance décentralisée.

Investisseurs : Signature Ventures, New Form Capital, C² Ventures, Kima Ventures



Skarlett a levé 4 M€

Immobilier, Construction

Place de marché mettant en relation fonds d’investissements et propriétaires immobiliers de plus de 60 ans.

Investisseurs : Alven, Raise, Sequoia, Motier Ventures, Farmers, Kima Ventures



Primo a levé 2,5 M€

Applications et technologies d’entreprise

Plateforme de gestion du système informatique destinée aux PME.

Investisseurs : Headline, Global Founders Capital, business angels



Bitstack a levé 2 M€

Finance, Assurance

Application mobile permettant d’épargner en bitcoin.

Investisseurs : Founders Future, Y Combinator, Kima Ventures, Goodwater, FoundersX Ventures, Soma Capital, Sharpstone Capital, Lightning Ventures



Spayr a levé 2 M€

Administratif, Légal, Comptabilité

Logiciel de gestion des acomptes sur salaires.

Investisseurs : Blast.Club, Femmes Business Angels, business angels



Selfee a levé 1,5 M€

Energie

Opérateur du marché de l’électricité permettant aux collectivités locales d’acheter en circuit court.

Investisseurs : EverWatt, Crédit Agricole Normandie



Slean a levé 1,4 M€

Aménagement d’intérieur et d’extérieur

Plateforme de location de mobilier de bureau.

Investisseurs : Manutan, Fermob, business angels



Colbr a levé 1 M€

Finance, Assurance

Plateforme permettant d’agréger ses investissements personnels.

Investisseurs : business angels



Empowill a levé 665 000€

RH, Education

Logiciel RH de gestion des compétences.

Investisseurs : Cepig, business angels





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.