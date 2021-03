Yooli lève 2 millions d'euros pour déployer son portail santé

A peine créée, Yooli annonce une première levée de fonds : 2 millions d'euros pour accélérer le déploiement de son portail de santé. Conçu, développé et validé au sein de la clinique Pasteur à Toulouse, Yooli a bénéficié de l'accompagnement de l'accélérateur HI-Lab (Health Innovation Laboratory) de l'établissement de santé toulousain.



Le nouvel outil se veut une solution numérique globale adaptée aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, plateaux techniques...) pour optimiser la prise en charge et le suivi médical des patients, quelles que soient leurs pathologies.



Un capital détenu à 100% par des professionnels de santé

Née au sein des équipes innovation de la clinique toulousaine, la startup est co-dirigée par deux de ses cadres : Olivier Geoffroy, directeur technique et Christel Calas, responsable de l’informatique. La clinique Pasteur a choisi de céder la propriété du logiciel à sa spin off, qui compte maintenant faire évoluer le produit dans une démarche collaborative et communautaire.



Le tour de table réunit 70 actionnaires, tous professionnels de la santé, dont des médecins libéraux, des chirurgiens et des dirigeants de cliniques, ou de groupes de cliniques indépendantes, de plusieurs régions françaises. "Nous avons développé un portail qui propose à la fois tout un éventail de services à la carte à destination des établissements et des patients et un espace de contenus communautaires pour permettre aux établissements d'échanger sur leurs pratiques en matière de parcours numérique de soins", explique Olivier Geoffroy.



La gestion des parcours RAAC

Outre la gestion de l'ensemble des démarches administratives en ligne (pré-admission, signature de consentements éclairés, présentation du livret d'accueils, conseils pratiques), Yooli intègre le suivi postopératoire des patients et permet une gestion complète des programmes RAAC (Récupération Améliorée Après chirurgie), initialement proposés pour les interventions chirurgicales lourdes et qui tendent désormais à s'étendre à de nombreuses spécialités.



L'objectif est de mieux informer le patient en amont d'une prise en charge médicale, à anticiper l'organisation des soins et la sortie et à réduire les conséquences du stress chirurgical. « Construit par un établissement, un parcours spécifique peut être mis à disposition et partagé par tous les établissements qui utilisent Yooli », souligne Olivier Geoffroy. A l'arrivé : un patient mieux préparé, mieux informé, une récupération post chirurgie plus rapide, et une durée de séjour en établissement plus courte.



Déjà plus de 150 000 patients utilisateurs

4 cliniques ont déjà contracté le portail. A mi-mars, plus de 150 000 patients ont déjà utilisé ses services, avec près de 300 circuits médicaux paramétrés. La clinique Medipole de Toulouse et la clinique Ambroise Paré à Neuilly (Hauts-de-Seine) sont en train de le déployer sur leur établissement.



"D'ici un an, nous tablons sur une douzaine d'installations qui vont nous permettre de valider la robustesse du portail et d'élargir encore les contenus proposés, avant un développement à grande échelle", précise Olivier Geoffroy. Créée en février 2021, Yooli, qui emploie 7 salariés, table sur 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2023 et 7 millions d'euros à l'horizon 2025, avec à la clef, la création d'une vingtaine de postes supplémentaires.