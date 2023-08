YouTube annonce un incubateur pour l'IA générative avec Universal Music

Dix jours après des révélations concernant des négociations entre Google et Universal Music Group (UMG) en matière d'IA générative, le CEO de YouTube s'est fendu ce lundi 21 août de plusieurs annonces. Un incubateur d'artistes signés chez UMG, dont Anitta, Max Richter et Björn Ulvaeus, va voir le jour "afin d'éclairer l'approche de YouTube en matière d'IA générative dans le domaine de la musique", a-t-on appris dans un communiqué de presse.



De plus en plus d'outils d'intelligence artificielle permettent en effet de créer des morceaux de musiques et les acteurs du secteur tels que YouTube et UMG tentent logiquement de maîtriser ces nouvelles opportunités. Les artistes essaient eux aussi de faire entendre leurs voix, comme l'indique le compositeur Max Richter qui espère avec cet incubateur les représenter : "À moins que les artistes ne fassent partie de ce processus, il n'y a aucun moyen de s'assurer que nos intérêts seront pris en compte."

Plusieurs principes fondamentaux

Sans donner plus de détails sur le fonctionnement de l'incubateur, le CEO de YouTube Neal Mohan a édicté trois principes fondamentaux sur lesquels reposera sa nouvelle stratégie vis-à-vis de l'IA générative. Le premier fait mention de partenariats avec l'industrie musicale, en l'état avec UMG, et de "la recherche commune d'une innovation responsable". Un autre concerne les politiques de contenu de la plateforme.



La communication officielle de la filiale d'Alphabet évoque également des protections et des opportunités garanties aux artistes qui acceptent et décident de prendre part à cette nouvelle ère musicale. Dans la musique comme dans d'autres secteurs créatifs, des interrogations légitimes en matière de propriété intellectuelle ont en effet été soulevées ces derniers mois et l'incubateur de YouTube se donne l'objectif d'y répondre dans le futur.



A ce sujet, Neal Mohan promet "une approche centrée sur l'artiste", "où l'intelligence artificielle est conçue pour renforcer la créativité humaine, et non l'inverse", citant au passage le génie de Taylor Swift et de Mozart. Un serment que partage Lucian Grainge, CEO d'Universal Music Group : "Si nous trouvons le bon équilibre, je pense que l'IA amplifiera l'imagination humaine et enrichira la créativité musicale de manière extraordinaire." Les artistes inquiets ne manqueront pas de scruter de près ces engagements.