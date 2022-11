YouTube lance une marketplace pour les offres de streaming

Paramount+, Showtime, Starz… Plusieurs services de streaming sont désormais accessibles depuis un hub sur YouTube. La plateforme de vidéo a annoncé le 1er novembre 2022 lancer Primetime Channels, une marketplace pour les services de streaming.

Une trentaine de services de streaming

YouTube explique vouloir ajouter encore plus de contenus à l'achat, à la location ou gratuits (avec des publicités) aux côtés des centaines de milliers de films, séries et émissions déjà disponibles sur sa plateforme. Surtout de nombreuses vidéos d'analyse, de décryptage, humoristiques ou décalées sur des films et séries sont présents sur YouTube sans que le contenu original ne soit accessible. Désormais il sera possible d'accéder à un film et à son analyse.

L'offre, qui regroupe déjà une trentaine de services de streaming comme Showtime, Starz, Paramount+, AMC+ et ViX+, est accessible dans une première version aux Etats-Unis. Concrètement il est possible de souscrire à ces services de streaming et regarder leur contenu depuis Primetime Channels. La NBA proposera bientôt son League Pass. Les services de streaming sont ensuite accessibles comme les chaînes YouTube et l'offre ressemble à celle proposée par la plateforme. La page principale proposera des films et émissions connexes, des castings du film, des bêtisiers, etc. Les recommandations YouTube comporteront des programmes de Primetime Channels.

Un service pas encore au point

Pour les plateformes de streaming, l'intérêt est de toucher un nouveau public alors que les services de ce type sont légions aujourd'hui, et de leur proposer une expérience utilisateur irréprochable pour concurrencer les autres. Deux milliards de personnes utilisent YouTube tous les mois, et la plupart ont un compte Google auquel le carte bancaire est déjà reliée, relève The Verge.

Mais l'offre est loin d'être optimale. Si vous être déjà abonné à un service de streaming, pour y accéder depuis YouTube il faut se désabonner et de nouveau s'enregistrer depuis Primetime Channels, rapporte The Verge. Il n'est pas possible de s'inscrire à un nouveau service depuis l'application, il faut scanner un QR code ou taper un URL.

YouTube souhaite devenir la plateforme à partir de laquelle tous les contenus vidéo peuvent être regardés. Cette offre lui permet de garder des usagers captifs sur sa plateforme plus longtemps, et de mieux connaître leurs goûts. Avec de telles informations il est possible de mieux cibler le contenu publicitaire qui est ensuite diffusé auprès de ces usagers.