YouTube se rapproche de Shopify pour faciliter les achats sur sa plateforme

Comme les réseaux sociaux, YouTube cherche à favoriser le e-commerce sur sa plateforme. YouTube a annoncé le 19 juillet 2020 nouer un partenariat avec Shopify et faciliter les interactions entre les deux plateformes. L'objectif ? Favoriser la vente, et les achats, directement sur la page des Youtubeurs ou sur leurs vidéos.



Un nouvel onglet "boutique"

Un nouvel onglet "boutique" pourra être ajouté par les Youtubeurs sur leur page. Avec cette fonctionnalité ils pourront proposer des produits à la vente directement sur YouTube. Une image des produits ainsi que le prix et les frais de livraison seront visibles. Il est possible de lier la boutique Shopify du créateur de contenus à sa chaîne YouTube afin de synchroniser les stocks en temps réel. Les créateurs de contenus aux Etats-Unis peuvent activer une option de paiement sur YouTube. Une fonctionnalité qui devrait probablement être proposée dans d'autres pays dans les mois à venir.



Les Youtubeurs pourront également mieux gérer la façon dont les produits sont tagués et apparaissent sur leur chaîne et dans leurs vidéos. Les créateurs éligibles pourront épingler des produits lors d'une diffusion en direct et permettre aux acheteurs de payer le produit tout en continuant à regarder la diffusion de la vidéo. Une fonctionnalité disponible dès la semaine prochaine aux Etats-Unis, au Brésil et en Inde. D'autres pays pourront également en profiter plus tard dans l'année. Les créateurs de contenus pourront également lister des produits à acheter dans un bandeau ajouté sous la vidéo.

Les réseaux sociaux et le shopping

"Nous pensons que les créateurs sont la prochaine génération de vendeurs, et YouTube est depuis longtemps un leader dans l'alimentation de cette nouvelle cohorte d'entrepreneurs", explique Kaz Nejatian, VP of Product chez Shopify, dans un communiqué. YouTube assure que très nombreuses personnes viennent sur sa plateforme pour décider quel produit acheter puisque de très nombreux comparatifs sont proposés. Allant dans ce sens, YouTube a également facilité les live shoppings, une tendance venue de Chine qui consiste à proposer à l'occasion d'un direct vidéo différents produits à la vente.



De manière générale, les réseaux sociaux cherchent tous à faciliter le shopping et les achats sur leurs plateformes. Si YouTube n'est pas un réseau social à proprement parler, la plateforme de diffusion de vidéos peut quand même être définie comme tel puisqu'elle permet à des créateurs de contenus de fédérer et d'animer une communauté qui peut interagir notamment par la publication de commentaires.



En facilitant les achats, les réseaux sociaux veulent garder le plus longtemps possible le public sur leur plateforme. La connaissance de leurs préférences permet également de commercialiser des publicités ciblées. Cela permet à ces plateformes, gratuites pour les utilisateurs, de gagner de l'argent. Shopify n'est d'ailleurs pas à son premier partenariat avec un réseau social puisque l'éditeur canadien de solutions d'e-commerce a notamment noué un partenariat avec TikTok.