Yuga Labs vend 320 millions de dollars de NFT dans son futur métavers

Pour sa première vente de terrain virtuel dans son futur métavers, le 30 avril, Yuga Labs, créateur entre autres de la collection de NFT Bored Ape yacht Club, a cassé la baraque… et la blockchain Ethereum. La vente de 55 000 parcelles, sous forme de NFT, lui a rapporté l'équivalent de 320 millions de dollars, rapporte l'agence Bloomberg. La demande a été si forte que les coûts de transaction sur la blockchain Ethereum ont explosé, dépassant le prix du NFT lui-même. Dans la foulée, 242 millions de dollars de ces NFT ont été échangés sur le marché secondaire.

Bulle spéculative sur l'ApeCoin

Le produit de la vente l'est sous la forme de "ApeCoin", le jeton créé spécialement pour Otherside en mars, mais qui pourrait aussi être accepté sur la place de marché Opensea par exemple. L'ApeCoin a atteint 7 milliards de dollars de capitalisation en un mois, rappelle Les Echos. Le métavers de Yuga Labs, Otherside, qui devrait donner accès à des jeux, des produits et des événements, est pourtant encore à l'état de projet, et ne dispose même pas de date de lancement officielle. La valorisation de l'ApeCoin, la monnaie de ce métavers, repose donc pour l'instant sur pas grand-chose de plus que du vent et la croyance dans le potentiel d'Otherside.



Yuga Labs est elle-même valorisée 4 milliards de dollars, après avoir levé 450 millions de dollars en mars dernier auprès de poids-lourds du monde de la crypto comme le fonds Andreessen Horowitz, Animoca Brands (qui développe un métavers concurrent, The Sandbox), et la bourse de cryptomonnaies Coinbase. La semaine dernière, la société a été victime du piratage de son compte Instagram, qui a entraîné le piratage de plusieurs comptes détenant des NFT des collections Bored Ape et Mutant Ape, pour plusieurs millions de dollars. Yuga Labs prévoit de gratifier les possesseurs de NFT de ses collections de parcelles gratuites de terrain virtuel dans Otherside.