Zara lance son site de revente de vêtements d'occasion en France

Vinted a un nouveau concurrent en France. L'espagnol Inditex, le numéro un mondial de l'habillement et maison mère de Zara, lance sa plateforme d'achat/vente de vêtements d'occasion dans l'Hexagone. Baptisée "Pre-Owned", elle propose aux clients de la marque de revendre, donner ou réparer leurs vêtements Zara exclusivement.



Concernant le service de revente, le site ne propose à l'heure actuelle que les catégories "femmes" (accessoires, vêtements, chaussures). Le service de "réparation" est accessible en ligne comme en magasin, et permet de bénéficier des prestations d'un réseau d'ateliers spécialisés pour recoudre un vêtement, changer un bouton ou remplacer une fermeture éclair par exemple.



Quant au don de vêtements, la collecte – multimarques - était déjà disponible dans les 110 boutiques de la marque en France. Mais il est désormais possible de demander le passage d'un coursier à domicile.

Un premier test au Royaume-Uni

Zara avait déjà lancé Pre-Owned au Royaume-Uni fin 2022, dans l'objectif de favoriser l'économie circulaire et d'améliorer son image, Inditex étant identifié comme l'un des grands noms de la fast-fashion, marquée par le renouvellement rapide des collections. Mais il s'agit évidemment d'exploiter également le filon en croissance de la seconde main, sur lequel sont présentes des plateformes spécialisées dans l'habillement comme le leader européen Vinted, Vestiaire Collective, et des généralistes tels que LeBonCoin. Pre-Owned devrait ensuite être lancé en Espagne et en Allemagne, d'ici la fin de l'année.



Selon les donnés de l’Observatoire économique de l’Institut français de la mode cité par Le Monde, le marché de la seconde main dans l'habillement a généré un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros en 2022 en France et près de 45% des Français ont effectué un achat d'occasion l'année dernière.