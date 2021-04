Zéro-Gâchis devient Smartway et lève 10 millions d'euros pour éviter le gaspillage alimentaire

Un changement de nom qui acte ses ambitions européennes. La pépite nantaise Zéro-Gâchis, qui lutte contre le gaspillage alimentaire en magasin, devient Smartway ce mercredi 7 avril 2021 et annonce une levée de fonds de 10 millions d'euros. Un tour de table mené par Supernova Invest avec les participations d'Evolem Start, Holnest, IDIA Capital Investissement et UNEXO (Groupe Crédit Agricole).



Détection automatique des produits

Fondée en 2012, Smartway se targue d'avoir mis au point "le premier Food Waste Management System (FWMS)" qui s'intègre aux outils déjà utilisés par le magasin. Dans un premier temps, le système repère les produits dont la date de péremption approche. Puis, plusieurs solutions pour revaloriser le produit sont proposées : étiquetage d’une remise pertinente ou don aux associations caritatives. Le FWMS permet d'imprimer directement les étiquettes avec la remise ou de dématérialiser et sécuriser l'ensemble des formalités administratives pour réaliser un don alimentaire.



Grâce à sa solution, Smartway constate à la fois une réduction de 80% du gaspillage alimentaire et une augmentation moyenne de 51% du résultat net du magasin. La jeune pousse assure avoir déjà séduit 400 magasins en France dans lesquels elle a évité le gaspillage de 56 846 tonnes de produits frais et permis aux consommateurs de réaliser 150 millions d'euros d'économies.



Smartway proposer une solution pour réaliser automatiquement le nouvel étiquetage.



De nouveaux outils et une expansion européenne

La pépite nantaise, rentable depuis 2014, veut utiliser cette levée de fonds pour développer de nouveaux outils dédiés à la gestion de la caisse alimentaire et accélérer son expansion. La start-up veut équiper 4 000 points de ventes à l'horizon 2025 dans les pays où elle opère déjà (France, Espagne, Portugal et Belgique). En parallèle, elle veut partir à la conquête de nouveaux pays de l'Europe de l'Est ainsi qu'en Italie. Son nouveau nom, Smartway, devrait d'ailleurs faciliter son expansion européenne.