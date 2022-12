Zipline étend son partenariat de livraison par drone au Rwanda

Zipline étend son partenariat de livraison par drone avec le Rwanda. La start-up californienne qui propose des solutions de transport de matériel médical par drone souhaite réaliser près de 2 millions de livraison et parcourir plus de 200 millions de kilomètres avec ses drones autonomes dans le pays africain d'ici 2029. Les détails de ce nouveau partenariat ont été dévoilés le 15 décembre 2022.

Du sang à la nutrition

Le gouvernement rwandais s'est rapproché de Zipline dès 2016 pour que la start-up lui fournisse un système de livraison aérienne autonome capable de transporter les produits sanguins à travers le pays. L'offre de Zipline combine alors un système de drone autonome avec deux entrepôts centraux dotés chacun d'une vingtaine de drones. Ces deux hubs peuvent effectuer jusqu'à 500 livraisons par jour et couvrent jusqu'à 80 kilomètres de distance. Ce système peut approvisionner 90% du territoire en dehors de la capitale.



Depuis ses centres de distribution de Muhanga et Kayonza, Zipline assure livrer 75% de l'approvisionnement en sang du pays en dehors de Kigali. Plus de 400 hôpitaux et cliniques reçoivent du sang, des médicaments et du matériel médical quelques minutes seulement après que la commande soit passée. Les partenaires souhaitent renforcer ce dispositif avec deux nouveaux sites de livraison dans des zones rurales et urbaines afin de desservir d'autres entités gouvernementales. L'objectif étant de tripler le volume des livraisons.



Ils veulent aussi utiliser les drones pour lutter contre la malnutrition et favoriser le tourisme. L'offre de livraison est étendue à d'autres produits et tous les ministères peuvent se saisir de ce service de logistique et de livraison s'ils jugent son utilisation pertinente. Par exemple, des produits de santé animale doivent être livrés par voie aérienne.

Zipline souhaite se diversifier

Cet accord est une validation de la solution proposée par Zipline. Cela pourrait inciter d'autres pays à vouloir déployer un système similaire. Des chercheurs se sont penchés sur l'effet des drones dans la livraison du sang au Rwanda dans le courant de l'année. Leur rapport évoque des délais de livraison plus rapide et moins de gaspillage, mais les chercheurs précisent qu'il conviendrait également de voir si cet usage est rentable.



L'offre de Zipline comprend les drones, et le système de gestion des opérations et des expéditions. Grâce à un système de propulsion au lancement, les livraisons peuvent être réalisées dans l'heure. Le drone peut se déplacer jusqu'à 100 km/h avec une charge de 1,72 kg. Lorsqu'il libère le colis, celui-ci est équipé d'un petit parachute afin d'amortir la chute, en fonction des conditions météorologiques et plus particulièrement du vent. Elle a levé 250 millions de dollars à l'été 2021 notamment pour diversifier ses activités au-delà du médical.