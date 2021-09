Zoom fait un pas vers les réunions en réalité virtuelle

Zoom a annoncé le 13 septembre, lors de sa conférence annuelle, plusieurs nouveautés pour sa plateforme de visioconférence. L'une des fonctionnalités majeures est la traduction automatique en temps réel en 12 langues, ainsi que la transcription automatique dans d'autres langues que l'anglais (une trentaine), prévue dans le courant de l'année prochaine. La traduction ne sera disponible que pour les comptes payants.



Partenariat avec Oculus

Pour ceux qui en ont assez des réunions en vidéo, il sera bientôt possible de la remplacer par des avatars. Zoom a en effet dévoilé un partenariat avec Facebook, à travers l'intégration de Zoom Whiteboard et de Zoom Meetings dans Horizon Workrooms en 2022. Horizon Workrooms est une solution de collaboration à distance en réalité virtuelle, accessible avec le casque Oculus Quest 2, ou via une interface web, qui a été lancée en version bêta par Facebook en août dernier.



La plateforme prévoit également l'extension du chiffrement de bout en bout à Zoom Phone, la solution de VoIP de l'entreprise, pour sécuriser les communications vocales passées à travers le logiciel.



Nouveau whiteboard, messages vidéo, événements

Parmi les autres nouveautés figurent la refonte de l'outil de tableau blanc virtuel (Whiteboard), permettant une collaboration en temps réel ou asynchrone même en dehors des réunions ; la possibilité de laisser des messages vidéo dans la boîte vocale de ses collègues ; un widget permettant d'accéder facilement à un calendrier et d'envoyer des rappels à des personnes en retard à une réunion ; des flux vidéo individuels pour les différents participants à une réunion ; un outil de réservation de bureau et de salles de réunion ; et un service baptisé Zoom Events Conference, disponible cet automne, qui permettra aux organisateurs de conférences à distance d'ajouter des fonctionnalités à leur événement comme un lobby, un tchat, du réseautage et des enquêtes.



La plateforme continue ainsi sur sa lancée, portée par la crise sanitaire et les confinements successifs qui ont fait exploser la demande pour les solutions de télétravail. "Rien que l’année dernière, nous avons lancé des centaines de nouvelles fonctionnalités, amélioré des fonctions existantes et considérablement renforcé nos capacités", s'est réjoui Éric Yuan, le fondateur et président de Zoom.