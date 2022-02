Zoom intègre la solution de signature électronique de DocuSign

Depuis le confinement, les parcours en ligne sont de plus en plus fréquents, et avec eux leur lot de signatures électroniques. Les différents fournisseurs de services de e-signature ont tous pour objectif de s'intégrer dans les applications utilisées par leurs clients, afin de délivrer une expérience sans couture. C'est l'objet d'une annonce de DocuSign, le numéro un mondial du secteur, qui a signé avec Zoom le 15 février afin de permettre la conclusion de contrats sans quitter l'interface de visioconférence.



Le partenariat permet de discuter en direct des détails d'un accord puis de le signer dans la foulée en face à face virtuel, sans avoir besoin d'un compte Zoom ou DocuSign. La visio en ligne facilite également la vérification d'identité.



Expérience intégrée

"Les employés ne veulent pas passer leurs journées à jongler entre d'innombrables applications et e-mails, surtout lorsqu'ils travaillent avec des clients ou des partenaires. Ils veulent des outils qui rationalisent les flux de travail et leur permettent de se connecter et de collaborer facilement", commente Ross Mayfield, chef de produit chez Zoom Apps & Integrations, dans un communiqué.



Pour le moment, DocuSign est la seule application de signature électronique disponible sur Zoom. Teams, la solution de visioconférence de Microsoft, possède elle aussi une application de signature électronique intégrée, proposée par SignNow. Parmi les suites logicielles intégrant la signature électronique figurent notamment celles de Salesforce, qui propose notamment les API de YouSign, HelloSign (Dropbox) et Docaposte, et bien sûr celle de DocuSign, dans laquelle a investi Salesforce Ventures.