Zoom s'empare de Five9, spécialiste des logiciels pour les centres de contact basés dans le cloud

Zoom s'empare de Five9, une plateforme cloud destinée aux centres de contact. Cette transaction réalisée entièrement en action est évaluée à environ 14,7 milliards de dollars. La plateforme de vidéo-conférence, qui a annoncé cette transaction dimanche 18 juillet 2021, explique vouloir combiner sa solution avec le Contact Center as a Service (CCaaS) de Five9 pour transformer la façon dont les entreprises contactent leurs clients.



Five9, avec sa solution de centre de contact en tant que service, deviendra une unité opérationnelle de Zoom lorsque l'accord sera finalisé au premier semestre 2022.



Gestion des interactions avec les clients

Five9 propose plusieurs outils pour gérer, optimiser et analyser les interactions avec les clients à travers différents canaux de communication. Des solutions basées dans le cloud qui vont venir renforcer l'offre Zoom Phone dont la popularité est croissante. Zoom Phone est un système de téléphonie dans le cloud qui se présente comme étant une alternative numérique aux offres téléphoniques existantes. La solution permet aux entreprises de se connecter et d'interagir d'une façon plus pratique et facile, assure Zoom.



Avec l'acquisition de Five9, Zoom vient étoffer sa suite d'outils destinés aux services clients des entreprises. Ce marché représente une opportunité de croissance assez importante pour Zoom qui assure que ce marché des services clients est évalué à 24 milliards de dollars. Ce rapprochement va également permettre aux deux sociétés de proposer de nouvelles solutions à leurs clients. Five9, société fondée en 2001, revendique 2 000 clients à travers le monde.



La licorne française Aircall, spécialiste de la téléphonie dans le cloud et des outils destinés aux services clients, a récemment levé 120 millions de dollars. Un apport financier qu'elle souhaite utiliser pour développer de nouveaux outils notamment vidéo. La compétition est lancée avec Zoom qui se positionne en concurrent.