Zuckerberg et Musk prennent le monde à témoin pour leur combat de MMA

Dans cette histoire, on ne sait pas trop si le ridicule ne sera pas plus douloureux pour eux qu'une clé d'étranglement ou un direct du droit. Elon Musk et Mark Zuckerberg ont donné des nouvelles de leur combat de MMA, qui pourrait être organisé le 26 août. Aucune certitude, cependant, sur la tenue réelle de la rencontre. Mais les deux grands patrons respectifs de Tesla et Meta ont eu plusieurs échanges ce week-end sur leurs réseaux sociaux à ce propos.

Zuckerberg est "prêt", Musk a le dos en vrac

C'est Mark Zuckerberg qui a révélé sur Threads qu'il avait proposé la date du 26 août. Il a ajouté être "prêt", en réponse à un tweet d'Elon Musk qui confiait soulever de la fonte au bureau toute la journée. Zuck n'a pas besoin de ça puisqu'il est pratiquant régulier de jiu-jitsu brésilien. Elon Musk est tout de même persuadé qu'il a une chance de remporter la victoire. "Si le combat est court, je l'emporterai probablement. S'il est long, il pourrait gagner à l'endurance. Je suis bien plus lourd et si le MMA a des catégories de poids ce n'est pas pour rien", a-t-il twitté. La presse américaine a rapporté que les deux gros bras s'entraînaient avec des champions de la discipline.

Puis le patron de X (ex-Twitter) en a remis une couche en annonçant que le combat serait retransmis en direct sur sa plateforme, et que "tous les bénéfices seraient reversés à une association d'anciens combattants" (histoire de rester dans le registre guerrier ?). Évidemment, Mark Zuckerberg a répondu en demandant "s'il ne vaudrait pas mieux utiliser une plateforme plus fiable, qui peut véritablement lever des fonds pour une œuvre de charité".

Elon Musk a enfin ajouté que la date finale restait à confirmer, puisqu'il doit passer cette semaine une IRM du cou et du haut du dos, avant, peut-être, une intervention chirurgicale. De quoi faire encore grimper la cote de Zuck auprès des bookmakers.

Combat d'égos surdimensionnés

Mais a-t-on vraiment envie de voir s'affronter dans un octogone deux des plus puissants magnats des Big Tech ? De voir la métaphore guerrière de la compétition économique prendre corps en shorts moulants et muscles apparents ? Si on avait cherché à illustrer la masculinité toxique de la Silicon Valley, déjà abondamment décrite, on n'aurait sans doute pas trouvé mieux. L'opération de communication à grand spectacle est plus proche de la provocation testostéronée de boys club que du duel de gentlemen. A l'origine, Elon Musk a jeté son gant sur Twitter sous forme de boutade, et de fil en aiguille on en est arrivé là.

Plus prosaïquement, on peut attendre de voir si un tel combat est en mesure d'avoir lieu, avec l'armée d'avocats, de juristes et d'assureurs qui devraient sans aucun doute s'affairer en coulisses pour border l'événement avec autre chose que des filets. Un trauma crânien serait autrement anti-concurrentiel qu'un réseau social copycat.

La rivalité entre les deux dirigeants est à son comble depuis que Meta a lancé Threads, un concurrent de Twitter qui est lui-même en train d'évoluer dans le but de se rapprocher d'une "super app" comme l'est WeChat. Après un démarrage en trombe qui lui a permis d'atteindre 100 millions d'utilisateurs en seulement cinq jours puis la barre des 120 millions, Threads est victime de la traditionnelle désaffection qui touche la plupart des nouveaux réseaux sociaux : le nombre d'utilisateurs actifs chute drastiquement. Ils seraient 8 millions à se connecter à l'application chaque jour, selon Sensor Tower.