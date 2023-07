A Toulouse, Apple accompagne Simplon pour favoriser l'inclusion des femmes dans le numérique

"L'enjeu est d'attirer plus de femmes dans nos formations et plus globalement dans le numérique. Actuellement, elles ne représentent qu'à peine 17 % des effectifs salariés de la tech et environ 35% des effectifs de toutes nos formations confondues", explique Pauline Puechbroussoux, chargée de projet Apple Foundation Program chez Simplon Occitanie.



Après une première expérience réussie à Lyon en toute fin d'année 2022, le centre toulousain de Simplon a décidé de monter à son tour, dans le cadre de son partenariat avec Apple, une formation courte au code 100% féminine. Il s'agit d'une formation intensive de 4 semaines conduite de mi-juin à mi-juillet.



Côté contenu, la formule est bien rodée. Simplon propose déjà ce type de formation en format mixte dans le cadre de l'Apple Foundation Program. Le programme a été engagé dès 2019 au siège de Simplon à Montreuil, puis étendu progressivement à Lyon, Lille et Marseille en 2020 et enfin à Toulouse, depuis 2021.



En 2022, 7 promotions ont été organisées et autant son prévues pour 2023. "Il s'agit d'une initiation à l'UX design et au développement mobile iOS avec Swift, à l'issue de laquelle chaque apprenant est en capacité de développer sa propre application mobile", précise Pauline Puechbroussoux. Mais cette fois-ci, seules les femmes sont invitées à participer.

Une promotion 100% féminine

Pour cette première promotion 100% féminine, 14 femmes ont été sélectionnées, avec des profils très différents et des âges compris entre 19 et 50 ans. Pour Nadia, spécialisée dans la relation client, il s'agit d'une première démarche de reconversion professionnelle engagée à l'issue d'un bilan de compétence. Pour Eva, 31 ans, qui démarre des activités de graphisme en free-lance après des études aux Beaux Arts, l'objectif est de se lancer dans le design d'interface. "Je souhaiterais rejoindre une agence de communication comme UX/UI designer", confie la jeune femme.



Très concrètement, comme pour les formats mixtes, la formation est ouverte à toute personne inscrite en tant que demandeur d’emploi et cible en priorité les publics originaires de quartiers prioritaires ou de zones rurales, mais aussi des personnes en reconversion. "Concrètement, les stagiaires n'ont rien à débourser. Apple fournit la technologie, le matériel, le financement du personnel enseignant. De son côté, Simplon gère le recrutement des apprenants et met à disposition ses locaux", résume Philippe Coste, directeur régional de Simplon en Occitanie et Nouvelle Aquitaine.

Une première porte vers les métiers du numérique

A l'issue de cette première expérience de 4 semaines, les participantes qui le souhaitent se verront proposer une seconde formation, également réservée à un public féminin, baptisée "Formation Hackeuses", pour monter en compétence sur le code. Dans la foulée, Simplon espère accompagner certaines d'entre elle vers des formations plus longues (21 mois) et en alternance, de CDA (conceptrices développeuses d'application). En parallèle, les formats courts 100% féminins devraient être dupliqués à Lille et Marseille et l'expérience sera reconduite à Toulouse en 2024.



Simplon, qui se définit comme "un réseau de fabriques numériques et inclusives", est agréée ESUS (Entreprise solidaire d'utilité sociale). Créé à Montreuil en 2013, le centre de formation, aujourd'hui présent dans toute la France et à l'international propose des formations gratuites aux métiers techniques du numérique à des publics souvent éloignés de l'emploi, et cherche à privilégier les jeunes issus de quartiers populaires, de milieux modeste ou de la diversité, les personnes en situation de handicap et les femmes.



A Toulouse, la société vient ainsi d'ouvrir de nouveaux locaux à Bellefontaine, à proximité immédiate des publics auxquels elle s'adresse prioritairement, au cœur d'un quartier prioritaire de la ville.