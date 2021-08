Airbnb écope d'une amende de 300 000 euros pour défaut d'information du consommateur

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), rattachée au ministère de l'Economie, a prononcé une amende administrative de 300 000 euros contre Airbnb le mardi 3 août.



Défaut d'information

A la suite d'une série de contrôles sur le site web de l'entreprise, elle a constaté l'absence d'informations relatives, pour chaque annonce, à "la qualité de l'offreur (professionnel ou particulier), aux dispositions du code de la consommation sur le droit de rétractation et celles du code civil en matière de droit des obligations et de responsabilité civile".



Les plateformes Trivago et TripAdvisor ont été condamnées pour des motifs similaires en décembre dernier. Les amendes s'élevaient à 47 500 euros et à 230 000 euros respectivement.



Une amende de 8 millions

Depuis le début de l'année, Airbnb multiplie les amendes en France. Début juillet, la plateforme a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris au versement d'une amende de 8 millions d'euros pour ne pas avoir dépublié plus de 1000 annonces dépourvues de numéro d'enregistrement.



En février 2021, la Cour de cassation avait donné raison à la Mairie de Paris. En effet, elle a décidé que la location de courte durée s'apparente à un changement d'usage du bien loué qui nécessite une autorisation préalable et une compensation.