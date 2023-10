Amazon élargit son programme de lutte contre la contrefaçon

La contrefaçon coûte cher : 60 milliards d'euros de pertes annuelles, d'après l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), ce qui représente 7,4% de l'ensemble des ventes. Amazon, distributeur et exploitant d'une marketplace, lutte depuis 2016 contre les produits contrefaits à travers son programme Amazon Transparency. Il propose aux marques l'apposition d'un code unique, sous la forme d'un code-barres 2D Datamatrix, sur chaque unité ou sur son emballage permettant de vérifier son authenticité de son expédition jusqu'à sa livraison.

Etendre aux marques possédant leur système de sérialisation

Le géant de l'e-commerce annonce ce 16 octobre l'extension de son programme à toutes les entreprises, même celles ayant déjà leur propre système de sérialisation. Elles doivent transmettre les numéros de série des produits qu'elles souhaitent inscrire dans Transparency et, à chaque vente d'une unité de ce produit sur la marketplace, ce numéro de série sera validé par Amazon afin de vérifier l'authenticité du produit. Cette interopérabilité permet de réduire "le temps de mise en place" et d'éviter "des complexités opérationnelles additionnelles", se réjouit la firme. Cet élargissement lui permet aussi de proposer son programme à un plus grand nombre d'entreprises.



Une fois l'adhésion faite, les entreprises deviennent partenaires dans les deux semaines "sans rien changer à leurs processus de production existants". Ces nouvelles fonctionnalités ont été testées auprès de Belkin, Logitech and Samsung notamment, et sont désormais disponibles en France, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Etats-Unis, Australie et Canada.

La lutte contre la contrefaçon, vecteur de revenus

Aujourd'hui, Amazon Transparency compte plus de 33 000 marques et a permis de vérifier 900 millions de produits dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. La génération des codes est facturée par Amazon en fonction du volume de marchandises. Il n’y a pas de frais d’abonnement ou d’inscription, pas de commande minimum ou de limites applicables par commande, précise l'entreprise.



Grâce à ses actions de lutte contre la contrefaçon, Amazon déclare avoir identifié, saisi et éliminé plus de six millions de produits contrefaits en 2022, d'après son rapport sur la protection de marques publié en avril 2022. Egalement, elle dit avoir bloqué plus de 800 000 tentatives de création de nouveaux comptes vendeur. Par ailleurs, son unité de lutte contre la contrefaçon (CCU) a porté plainte ou signalé aux autorités plus de 1300 contrevenants aux États-Unis, au Royaume Uni, dans l’Union européenne et en Chine. En 2023, l'entreprise a engagé une action en justice en Allemagne avec Brother contre 18 membres présumés d’un réseau de contrefaçon, qui était passé par son site pour vendre de fausses cartouches d’imprimante.

Amazon, responsable des annonces pour des produits contrefaits ?

Si Amazon communique sur ses actions en faveur de la lutte contre la contrefaçon, c'est aussi parce qu'il est lui-même accusé d'en faire la promotion. En mars 2021, c'est l'entreprise française Louboutin, connue pour ses chaussures aux semelles rouges, qui avait déposé deux recours devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles accusant le géant américain de faire usage, sans son consentement, d’un signe identique à sa marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée. Le requérant estimait qu'Amazon ne pouvait être considéré comme "un simple hébergeur de sites internet" ou "un intermédiaire neutre" étant donné qu’il prêterait "assistance aux vendeurs tiers", notamment "pour l’optimisation de la présentation de leurs offres".



La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie du litige. Dans un arrêt rendu le 22 décembre 2022, elle a ouvert la voie vers la responsabilité d'Amazon dans les annonces pour des produits contrefaits. En effet, elle a estimé qu'Amazon "fait elle-même usage du signe enregistré par Louboutin lorsque l'utilisateur de son site a l'impression que c'est elle qui commercialise, en son nom et pour son compte, des escarpins de la marque".