Amazon France a réalisé un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros en 2021

La filiale française d'Amazon a révélé son chiffre d'affaires réalisé en 2021. Il s'élève à 9 milliards d'euros, en hausse de 23% par rapport aux 7,3 milliards annoncés sur l'exercice 2020. Comme à son habitude désormais, Amazon France communique également sur le montant total de ses prélèvements obligatoires, soit plus d'un milliard d'euros (y compris TVA, cotisations sociales…), dont plus de 470 millions d’euros de prélèvements directs (impôt sur les sociétés, cotisations patronales, impôts locaux, etc.).



La société ne pousse pas l'exercice de transparence jusqu'à dévoiler le montant de son impôt sur les sociétés, pomme de discorde en Europe, ce qui lui permet de mettre l'accent sur sa contribution économique. Qui est réelle, mais ce n'est tout simplement pas le même débat. Amazon a créé 3000 CDI en 2022 et compte désormais un effectif de 18 500 emplois temps plein en France répartis entre le siège, les sites logistiques et Amazon Web Services.



150 000 euros de chiffre d'affaires en moyenne pour les vendeurs tiers

Sa place de marché, qui représente plus d'une de ses ventes sur deux dans le monde, répertorie 13 000 entreprises françaises, qui ont réalisé une moyenne de 150 000 euros de chiffre d'affaires sur la plateforme en 2021. Plus de 2500 PME françaises ont dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires sur Amazon, et une centaine le million d'euros. Plus de 6000 vendeurs tiers en France se sont appuyés sur le service d'expédition d'Amazon pour livrer leurs clients, tarifé en pourcentage des ventes, ce qui a pour résultat d'augmenter en moyenne leurs ventes de 60%.



Elles parviennent également, pour 70% d'entre elles, à exporter par le biais de la place de marché, pour un montant total de 600 millions d'euros en 2021, contre 400 millions l'année précédente.



Amazon compte 30 sites logistiques en France, dont 8 centres de distribution.