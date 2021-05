Amazon ouvre un nouvel entrepôt à Metz et prévoit la création de 1000 emplois d'ici 3 ans

Amazon annonce l'ouverture à l'été 2021 d'un nouveau centre de distribution sur le sol français à Metz, dans le département de la Moselle en Lorraine, rapporte Le Monde.



Il prévoit ainsi la création de 1000 emplois en contrat à durée indéterminée (CDI) dans les trois ans. Des recrutements "pour des postes de cadres et de techniciens de maintenance" sont à pourvoir dès à présent.



50 000 mètres carrés sur 4 niveaux

Ce entrepôt sera situé sur l'ancienne base aérienne du plateau de Frescaty au sud de la métropole de Metz. Il représente une surface de "50 000 mètres carrés au sol, optimisé sur quatre niveau", précise le géant de l'e-commerce.



Ronan Bolé, directeur d'Amazon Logistics en France, s'est félicité de cette annonce qui va créer de l'emploi en France. Il a ajouté que "la campagne de recrutement marque l'aboutissement d'un projet conduit main dans la main avec les acteurs locaux depuis plusieurs années".



Une implantation critiquée

De son côté, Cédric Gouth, vice-président de la métropole de Metz, explique que l'avis favorable donné à cette implantation a pour objectif de "préparer le bassin d'emplois". Mais cette décision a fait l'objet de vives critiques de la part de certains partis politiques et d'associations. En novembre dernier, plusieurs rassemblements ont eu lieu.



Le collectif "Stop Amazon Augny", qui rassemble une cinquantaine de militants, a à plusieurs reprises dénoncé l'installation de cet entrepôt. Il s'inquiétait des conséquences sociétales et environnementales et plaidait pour "une reconversion du site" qui ne détruise pas le commerce de proximité.



Huitième centre de distribution

Pour Amazon, il s'agit de son huitième centre de distribution installé en France, après Saran près d’Orléans, Montélimar dans la Drôme, Sevrey près de Chalon-sur-Saône, Lauwin-Planque près de Lille, Boves près d’Amiens, Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne et Senlis, dans l’Oise.