Apple pourrait commercialiser ses iPhones par le biais d'un abonnement

Un changement de stratégie majeur à venir pour Apple ? L'entreprise réfléchirait à commercialiser ses iPhones et iPads sous la forme d'abonnements, rapporte Bloomberg. Au-delà des services numériques, les utilisateurs pourront s'abonner pour posséder du matériel. Une première pour l'entreprise qui acterait ainsi l'ambition de renforcer les ventes récurrentes dans son modèle.



Un lancement fin 2022 ?

Ce service d'abonnement pourrait être lancé fin 2022 ou début 2023. Ou éventuellement être abandonné, glisse Bloomberg. Apple travaillerait sur un tel service depuis plusieurs mois. Mais le projet a récemment été mis en veille dans le but de lancer plus rapidement son service de paiement fractionné "buy now, pay later". Allant dans ce sens, Apple a tout récemment racheté la fintech britannique de l'open banking Kudos.



Quant au service d'abonnement, l'idée est de rendre le processus d'achat d'un iPhone ou d'un iPad comparable au paiement du service de stockage iCloud ou d'un abonnement Apple Music chaque mois. Les clients pourrait souscrire à un abonnement en vue de l'acquisition d'un appareil avec le même identifiant Apple utilisé pour acheter des applications ou souscrire à des services. Le prix de l'abonnement ne correspondrait pas au prix de l'appareil divisé par 12 ou 24 mois, il reste à déterminer selon l'appareil choisi. Cette solution d'acquisition serait proposée au moment du paiement.



Les clients pourraient changer d'iPhone à l'occasion de la sortie des nouveaux modèles. Habituellement Apple sort des nouvelles versions tous les ans. La firme de Cupertino a déjà fait une incursion vers ce modèle d'abonnement avec l'iPhone Upgrade Program en 2015. Ce service, qui comprend le prix de l'iPhone divisé sur 24 mois et l'extension de garantie Apple Care, pourrait disparaître au profit de la nouvelle offre. A noter que Apple multiplie les propositions d'abonnement que ce soit avec Apple Music, TV+, Arcade, Fitness+ ou encore iCloud.



Favoriser les changements d'iPhone ?

Une telle stratégie a pour finalité de générer plus de revenus puisque les consommateurs peuvent renouveler plus facilement leurs appareils et payer des centaines d'euros à cette fin. L'iPhone est la plus grosse source de ventes pour Apple et a généré près de 192 milliard de dollars de revenus en 2021, rappelle Bloomberg. Toutefois, le coût très élevé des iPhones conduit sans doute une partie des clients à ne pas renouveler trop régulièrement leurs appareils.



L'abonnement permet également de fidéliser les clients, mais également de court-circuiter les opérateurs télécoms qui peuvent proposer de telles offres. Apple garde le lien direct avec ses clients.