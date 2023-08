Apple vend moins d'iPhone et de Mac, mais se rattrape sur les services

Tim Cook a annoncé hier les résultats financiers d'Apple, à l'issue du troisième trimestre de son année fiscale 2023. La société californienne a engrangé des revenus globaux de 81,8 milliards de dollars, un chiffre en recul de 1% par rapport à la même période l'an passé. En cause, des ventes de produits matériels qui continuent de s'affaisser, mais qui sont légèrement rattrapées par une hausse historique des services tels que Apple Music et Apple TV+.

Apple continue à pâtir du déclin du marché

Les ventes de l'iPhone, produit phare d'Apple qui représente près de la moitié de ses revenus, déclinent encore. Au second trimestre, les smartphones ont rapporté 39,6 milliards de dollars à l'entreprise, contre 40,6 milliards un an plus tôt. Au total, depuis le début de son année fiscale 2023 en octobre, Apple a vendu pour 156,7 milliards de dollars de téléphones, contre 162,8 en 2022.



Le constat est le même pour l'iPad et le Mac qui, au troisième trimestre, ont respectivement rapporté 6,8 et 5,7 milliards de dollars, contre 7,3 et 7,2 milliards de dollars à la même période de 2022. Seuls les wearables (montres connectées, écouteurs, etc.), les accessoires et les produits pour la maison d'Apple ont enregistré une légère hausse.



Ce déclin s'explique en partie par l'importante décroissance du marché du smartphone en 2022, dont ont souffert Apple et ses concurrents, dans un contexte économique global peu favorable aux envolées financières. La firme de Tim Cook, qui s'apprête à commercialiser au début de l'année 2024 son casque de réalité mixte Vision Pro, devra également espérer une relance du marché de l'immersif.

"Un chiffre d'affaires record" sur les services

La marque à la pomme ne détaille pas, comme elle le fait pour ses produits matériels, les revenus précis de chaque service, mais l'ensemble a dégagé 21,2 milliards de dollars au troisième trimestre. Loin devant les 19,6 milliards de dollars atteints l'an dernier à la même époque. "Un chiffre d'affaires record", s'est enthousiasmé Tim Cook.



Le PDG d'Apple a annoncé dans le même temps que son entreprise comptait désormais "plus d'un milliard d'abonnements payants" à des services variés : Apple Music, Apple TV+, iCloud, Apple Arcade, etc. Ce nombre d'abonnements a crû rapidement. Apple avait moitié moins d'abonnés payants il y a trois ans et en a gagné 150 millions depuis l'an dernier.



Interrogé hier sur la chaîne américaine CNBC, Tim Cook a également insisté sur sa volonté de ne pas se laisser distancer en matière d'intelligence artificielle. Alors que ses concurrents Microsoft et Google, dont le cœur de métier est la vente de services et non de produits matériels comme c'est le cas d'Apple, se sont lancé dans une course à l'IA générative, il a indiqué : "Nous considérons l'IA et le ML [machine learning] comme des technologies fondamentales. Et elles sont virtuellement intégrées dans chaque produit que nous construisons".