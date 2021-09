AutoStore, spécialiste de l'automatisation des entrepôts, va s'introduire à la bourse d'Oslo

AutoStore, le spécialiste de l'automatisation des entrepôts, a annoncé mardi 28 septembre 2021 son intention de rentrer à la bourse d'Oslo. L'entreprise norvégienne cherche à lever 315 millions de dollars cette occasion mais ne précise pas la valorisation qu'elle souhaite atteindre.



En avril dernier, SoftBank a pris une participation de 40% dans AutoStore. Une transaction dont le montant s'est élevé à 2,8 milliards de dollars et qui valorisait alors le Norvégien à 7,7 milliards de dollars.



Robot et système de gestion

Créée en 1996, la société norvégienne a mis au point un système de traitement des commandes e-commerce modulaire et automatisé. Sa solution de cubes robotiques, dont la disposition augmente la capacité de stockage d'un entrepôt quelle que soit la configuration de l'espace, vise à améliorer le traitement des commandes.



"AutoStore a fondamentalement redéfini la façon dont les biens sont stockés dans les entrepôts et récupérés pour les livraisons", assure son président et CEO Karl Johan Lier. L'un de ses grands avantages est la modularité de son système, qui lui permet de l'installer dans une très grande variété d'entrepôts. De 49 employés en 2017, AutoStore est passé à 149 et a considérablement renforcé ses équipes de R&D dans l'objectif de poursuivre ses innovations.



AutoStore automatise 667 installations

AutoStore a des opérations dans plus de 35 pays et a installé ou noué des partenariats pour installer son système dans 667 entrepôts. Sur l'année 2020, AutoStore annonce un revenu net de 182,1 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 93,5 millions de dollars. Suite à cette introduction en bourse, AutoStore veut poursuivre sa stratégie tournée vers la croissance. Ce marché est prometteur et seulement 15% des entrepôts sont aujourd'hui automatisés, selon le Norvégien.



AutoStore fait face à la concurrence d'Ocado qu'il poursuit en justice pour violation de brevet. Le Norvégien a déposé des plaintes aux Etats-Unis et au Royaume-Uni à l'encontre de son principal concurrent. AutoStore assure qu'Ocado est son client depuis 2012 et qu'il a développé sa technologie "Ocado Smart Platform" (OSP) en se basant sur son système de stockage et ses robots.