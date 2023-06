Avec l’expertise blockchain d’AWS, IZNES décuple ses performances et gagne en légitimité sur son marché

Tourné vers les sociétés de gestion d'actifs et les investisseurs institutionnels, IZNES a conçu une place de marché en circuit court, ce qui permet d’optimiser les souscriptions et les rachats dans les parts de fonds, d’abaisser les coûts portés par les investisseurs et de réduire les risques opérationnels notamment liés aux traitements manuels de certaines opérations et à la médiocre qualité des données de manière générale. La start-up spécialisée dans l’investissement réglementé supervisé par l'ACPR* et l'AMF*, totalise plus de 8 milliards d'euros d'actifs sous registre.

En facilitant les investissements financiers en Europe, « IZNES offre une alternative disruptive aux canaux traditionnels de distribution », explique Christophe Lepitre, Chief Executive Officer d’IZNES. « Elle permet aux investisseurs institutionnels de souscrire directement à tous types de fonds domiciliés dans l’union européenne auprès des gestionnaires d'actifs. »

La blockchain, un niveau optimal de sécurité et de résilience informatique

L’entité représente la première place de marché européenne de fonds opérée sur la blockchain. La technologie assure un niveau optimal de sécurité et de résilience informatique. Fort de ce principe, les équipes de la start-up financière ont décidé de migrer l’an dernier vers une blockchain privée de standard international afin de soutenir la croissance de leur activité. Une solution technique robuste, reconnue par l’ESMA*.

« Nous fonctionnions auparavant sur une version sous licence de blockchain fermée », détaille Bhavesh Senedhun, Chief Technology Officer d’IZNES. Le choix historique reposait sur un code source, propriété unique d’une société anglaise. A l’heure du Brexit, la solution est devenue problématique, et freinait les ambitions du groupe.

En migrant vers une infrastructure privée AWS, qui permet le fonctionnement optimum de la solution de blockchain permissionnée et open source Hyperledger Fabric, IZNES bénéficie d’une plus grande flexibilité pour créer ses propres « smart contracts » (des contrats « intelligents », dont le processus semi-automatisé s’appuie sur la blockchain afin de garantir l’intégrité et l’inviolabilité des informations transmises). « Cette évolution nous permet de conserver le contrôle et la maitrise de notre technologie et de l'architecture logicielle », poursuit le responsable.

A l’usage, l’orientation vers cette technologie de blockchain s’accompagne d’un grand nombre d’avantages, sans pour autant imposer un changement radical de philosophie. « Elle présente un nombre de nœuds limités sur lesquels nous avons le contrôle, avec une empreinte carbone significativement réduite ».

Une migration transparente

La démarche a débuté par une analyse préalable des différentes solutions disponibles sur le marché, et une étude poussée de faisabilité technique. Plusieurs mois ont été consacrés à la sélection de prestataires dont l’expertise permettrait d’assurer une migration invisible pour les utilisateurs du service d’IZNES.

Sur le plan opérationnel, le service Amazon Managed Blockchain (AMB) développé par Amazon Web Services (AWS) a été choisi pour héberger et maintenir la DLT (solutions de registre distribué) d’IZNES sur Hyperledger Fabric.

Dans ce projet, la cybersécurité représentait un élément primordial. « Elle constitue la clef de voûte de chacun de nos projets, » rappelle le responsable. Hébergée par Amazon Managed Blockchain, la place de marché dispose de la confiance des opérateurs et de l’expertise nécessaire pour maitriser le risque IT. « Nous bénéficions de tous les services d’Amazon CloudFront, avec notamment un serveur AMB placé derrière les contrôles d’accès d’AWS WAF. »

La technologie Hyperledger Fabric levier de compétitivité

L’utilisation de la blockchain Hyperledger Fabric et de l’infrastructure AMB permet un coût de fonctionnement réduit et assurent un amortissement sur 5 ans. « Sur le plan économique, notre coût réel a fortement diminué à la suite de notre migration vers la solution d’AMB », avance Bhavesh Senedhun.

Les performances du service, notamment en matière de placement d’ordres, ont également progressé de manière significative. Cela illustre la réussite de cette migration, qui a bénéficié également de l’accompagnement des ingénieurs qualifiés d’Amazon. Avec un atout supplémentaire : AMB est garanti par une localisation des infrastructures au sein de l’Union Européenne, un cadre qui met les données à l’abri de la réglementation supranationale américaine.

Une transformation qui ancre IZNES sur son marché

La migration impulsée par IZNES constitue une étape « majeure » de son développement et un prérequis pour l’ouverture vers les marché B to B to C et B to C. « L’enjeu était colossal, et le pari ambitieux », résume Bhavesh Senedhun. L’évolution sur le plan technique et sécuritaire procure aujourd’hui à la start-up financière un temps d’avance. « Elle ouvre un nouveau chapitre et rassure nos clients actuels et futurs, » nous indique-t-il. « Elle suscite également la confiance des institutions financières et des régulateurs qui reconnaissent la pertinence des choix effectués, et confirment IZNES comme une place de marché à part entière. »

ACPR, autorité de contrôle prudentiel et de résolution

AMF, autorité des marchés financiers

ESMA, autorité européenne des marchés financiers

