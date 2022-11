Avec l'arrivée de Paramount et Universal, la concurrence fait rage dans le streaming en France

Universal+ rejoint les nombreuses plateformes de streaming vidéo disponibles en France. Le service proposé par la société de production cinématographique américaine est accessible depuis le 17 novembre 2022 en France. Mais uniquement pour les abonnés SFR dans un premier temps, via ses offres Bouquet Famille.

Universal+ et Paramount

Universal+ propose des milliers d'heures de contenus à la demande : séries, films et documentaires sont au programme. Sont également accessibles depuis ce service des chaînes de télé exclusives comme DreamWorks, 13ème Rue et SYFY. Côté télé-réalité, sont par exemple proposés L'Incroyable Famille Kardashian et The Real Housewives of Dubai. A côté, il est possible de visionner des contenus comme Les aventures du Chat Potté, J'ai Tué mon Mari, etc.



Universal+ est déjà disponible aux Etats-Unis en Amérique latine, en Afrique et dans quelques pays européens. Le monopole de SFR sur Universal+ en France ne va durer très longtemps puisque d'autres opérateurs pourront proposer la plateforme de streaming à leurs clients avant la fin de l'année. Universal+ n'est pas le seul nouvel arrivant. Paramount+ doit également se lancer en décembre pour 7,99 euros par mois. Son catalogue comprend les séries Showtime, CBS et Comedy Central et le service compte plus de 43 millions d'abonnés dans le monde.

Le Français Salto en difficulté

Deux nouveaux venus qui rejoignent un marché français déjà bien fourni avec Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+, Canal+, AppleTV+, OCS et Salto. Ce dernier ne semble d'ailleurs pas en très grande forme. La plateforme française, présentée en 2018 pour un lancement en 2020, a été mise en place par TF1, France Télévisions et M6 afin de concurrencer les poids lourds américains. Salto compterait 900000 abonnées et espère atteindre le million d'ici la fin de l'année grâce à ses prix attractifs. Mais cela reste très loin des 10 millions d'abonnés de Netflix en France, et du nombre suffisant pour que le service soit rentable.



Des discussions doivent avoir lieu entre les partenaires pour savoir s'ils décident d'investir de nouveau pour soutenir la plateforme. Mais La Lettre A rapporte que TF1 et M6 ont décidé de sortir de Salto. Il ne reste alors plus beaucoup de solutions. Soit France Télévision rachète les parts de ses partenaires, ce qui semble peu probable, soit un concurrent rachète le service. A ce niveau, La Lettre A précise que le nom de Canal+ circule. Mais cela est loin d'être sûr et l'aventure Salto pourrait s'arrêter deux ans après avoir commencé.



Netflix, de son côté, a lancé une nouvelle offre d'abonnement à moindre coût mais avec de publicités pour faire face à la concurrence des nouvelles plateformes. Et la plateforme se lance également dans la lutte contre le partage de compte en offrant la possibilité aux utilisateurs de transférer un profil (historique, bibliothèque, paramètres) créé sur le compte d'un tiers sur un nouveau compte. Un autre volet de sa stratégie est la diversification : Netflix ambitionne d'accélérer sur le gaming avec 55 nouveaux jeux en cours de développement pour enrichir son catalogue qui en compte actuellement 35.