Balderton Capital lance un fonds de 600 millions de dollars pour l'early stage

600 millions de dollars pour soutenir les start-up qui débutent. Balderton Capital a annoncé mercredi 17 octobre 2021 le lancement de son nouveau fonds Balderton VIII dédié à l'early stage. Ce fonds généraliste vise à dénicher des pépites de la tech européennes dans des secteurs variés comme la fintech, l'e-commerce, la santé, etc.



Un contexte européen favorable

A charge à ses 25 experts répartis en Europe de trouver les champions européens de demain. Balderton accompagne les entrepreneurs en leur proposant notamment un accès à la plateforme "Build with Balderton" sur laquelle ils peuvent trouver des conseils et des supports opérationnels dans différentes thématiques que sont le marketing, la RH, la finance, le droit, etc. Mais également communiquer avec des personnes compétentes dans ces domaines.



Le lancement de ce huitième fonds est fait dans un contexte favorable puisque l'Europe a vu naître plus de 70 licornes dans la tech depuis 2020. "L’écosystème tech européen se développe à un rythme effréné depuis 2020", commente David Thévenon, General Partner chez Balderton Capital. A l'échelle de l'Hexagone, ce sont plus de 7 milliards d'euros qui ont été investis entre janvier et septembre 2021, relève Balderton. Un chiffre qui dépasse les montants levés lors des précédentes années.



Le spécialiste britannique du capital risque a complété son offre pour couvrir les entrepreneurs de la phase d'amorçage à la phase de croissance en lançant un premier fonds de croissance en juin 2021. Balderton Grotwth I est doté d'une enveloppe de 680 millions de dollars. Balderton Capital totalise plus de 4,5 milliards de dollars levés depuis sa création en 2000 et a réalisé près de 300 investissements notamment auprès d'Aircall, Revolut, et Vestaire Collective. 13 start-up de son portefeuille ont atteint le statut de licorne et Balderton espère poursuivre les investissements allant dans ce sens.