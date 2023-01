[Baromètre] Digital RH : Le télétravail rentre dans les mœurs, mais les freins à l'adoption persistent

L'Usine Digitale et Sopra HR publient ce 26 janvier leur sixième baromètre annuel sur la maturité des entreprises françaises en matière de transformation numérique des ressources humaines. Il résulte d'une étude réalisée en ligne par Infopro Digital Etudes du 14 novembre au 23 décembre 2022 auprès de 255 décideurs des ressources humaines et directions générales.



Les résultats sont plutôt mitigés cette année, la note moyenne attribuée par les décideurs à leur entreprise pour ce qui est de leurs outils numériques étant de 3,1/5, contre 3,2/5 en 2022. La gestion des absences et de planification du travail ainsi que la gestion de la paie restent les activités où ils ont le plus d'impact. Néanmoins les domaines de la formation professionnelle et de l'évaluation de la performance sont ceux où la tranformation numérique progresse le plus, chacun été cité par 57% des répondants.



Au sein des fonctions RH, la dématérialisation des documents (notamment le passage à la signature électronique) fait partie des solutions les plus déployées ou étudiées par les répondants (79%), suivie des portails en ligne (77%), de la formation à distance (70%), et dans une moindre mesure de solutions de recueil d'opinion (67%). Les outils pour aider à la gestion de la RSE sont également plus en vue que par le passé.

Le télétravail s'installe dans les mœurs

Sans surprise, le télétravail reste un moteur majeur de l'adoption des outils digitaux, 81% des décideurs indiquant que le numérique y joue un rôle prépondérant. Ce chiffre est cependant en recul de 5 points par rapport à 2022. Signe que cet usage commence à rentrer dans les normes, l'accompagnement du travail à distance est aussi moins cité par les sondés parmi les opportunités que représente le numérique, avec seulement 31% de réponses positives (-16 points).



Par ailleurs, les risques potentiels liés à la perte du contact humain et à la déshumanisation des processus restent prégnants dans les esprits, et sont cités par 65% des répondants. Ces derniers sont aussi conscients du risque inhérent aux cyberattaques (59%) et à la protection des données personnelles (40%) qui peut en résulter. L'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle est cependant perçu comme moins à risque que l'année dernière, avec seulement 32% des interrogés le citant (-35 points).







Un contexte économique difficile

Du côté des investissements dans de nouveaux outils, la tendance est à la baisse, conséquence du contexte économique morose. Seuls 58% des répondants pensent que le budget va augmenter à l'avenir. Les freins au déploiement de solutions digitales se trouvent aussi au niveau de l'équipement informatique insuffisant des collaborateurs, selon 39% des sondés (+19 points), de même qu'à cause de l'incompatibilité des systèmes d'information existants.



Les problèmes d'acculturation persistent également, cités par 34% des répondants (+10 points qu'en 2022), de même que le manque de mobilisation du management (29%) et l'absence de vision de la direction générale (23%).