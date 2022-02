Bosch investit 250 millions d'euros supplémentaires dans la production de puces

Bosch investit 250 millions d'euros supplémentaires pour augmenter sa production de puces. L'Allemand a précisé le 22 février 2022 que ce nouvel investissement s'ajoute aux 400 millions d'euros déjà annoncés pour l'extension de sa production en 2022. Bosch avait déclaré en octobre dernier débloquer 400 millions d'euros en 2022 pour étendre ses capacités de productions à Dresde et Reutlingen, en Allemagne, et à Penang en Malaisie. Cette somme était majoritairement destinée à l'usine de Dresde.



Des puces sur plaquettes de 150 mm

Les 250 millions d'euros supplémentaire seront utilisés pour agrandir l'usine de Reutlingen qui emploie actuellement environ 8000 collaborateurs. De nouveaux espaces de fabrication et de nouvelles salles blanches verront le jour d'ici 2025. Bosch explique vouloir construire une nouvelle extension pour avoir 3600m² supplémentaires de salles blanches ultramodernes. L'extension du site de Reutlingen cherche à répondre à la demande croissante pour les microsystèmes électromécaniques (capteurs MEMS) utilisés dans l'automobile et pour le grand public, ainsi que pour les semi-conducteurs en carbure de silicium.



La fonderie de Reutlingen se concentre sur la production de puces sur plaquettes de 150 à 200 mm et celle de Dresde sur la production de puces sur plaquettes de 300 mm. Les deux usines utilisent des processus de fabrication de pointe. "Les technologies d'intelligence artificielle combinées à la connectivité nous ont aidés à réaliser une amélioration continue des processus de fabrication basée sur la donnée et ainsi à produire de meilleures puces", affirme Markus Heyn, chairman of the Mobility Solutions business sector. Par exemple, des logiciels ont été mis au point afin d'automatiser la classification des défauts. Bosch utilise également une intelligence artificielle pour améliorer les flux de matériaux.



L'Allemand affirme vouloir lutter contre la pénurie mondiale et répondre à la demande, qui n'est pas prête de baisser. Effectivement les annonces d'investissements des fondeurs visant à augmenter leurs capacités de productions se succèdent et se ressemblent. L'Europe a récemment présenté un plan à 43 milliards d'euros visant à regagner en autonomie dans les semi-conducteurs. Le Chips Act doit permettre de sécuriser son approvisionnement, réduire sa dépendances aux fournisseurs asiatiques et double sa part de marché actuelle dans ce secteur.