Bouygues Telecom se lance à l'assaut du cloud en créant une entité dédiée

Bouygues Telecom annonce ce lundi 31 mai la création d'une nouvelle entité indépendante "Bouygues Telecom Entreprises OnCloud" dédiée à l'hébergement et au cloud computing, peut-on lire dans un communiqué. Elle dispose de ses propres "équipes d'avant-ventes", de commerciaux et d'experts.



Cette nouvelle structure bénéficiera de ses infrastructures en propres et de la décennie d'expérience de Nerim, une société acquise en 2019 spécialisée dans les solutions cloud pour les entreprises. "Ce que propose Bouygues Telecom Entreprises OnCloud aujourd’hui est unique sur le marché, tant par la qualité du conseil qu’elle apporte que par son agilité technique et commerciale", a déclaré François Treuil, directeur de Bouygues Telecom Entreprises.



La demande de cloud explose avec le Covid-19

Ce n'est pas un hasard si l'opérateur se lance sur le marché du cloud un an après le début du Covid-19. Cette crise sanitaire et économique a fait exploser la demande en infrastructure cloud, en réponse notamment à la généralisation du télétravail. "Cette demande est observée chez les PME et les ETI, les collectivités publiques mais également dans les DSI de grands groupes", détaille Bouygues Telecom.



A travers cette annonce, l'opérateur surfe également sur la vague de la souveraineté numérique, au coeur de nombreux débats actuels. Il y a quelques semaines, le gouvernement a présenté sa stratégie en matière de cloud souverain qui repose notamment sur la signature de partenariats entre des fournisseurs français et américains. Dans cette logique, Orange et Capgemini ont annoncé qu'ils allaient commercialiser les offres de Microsoft au sein d'une joint-venture dédiée.



S'imposer dans un marché concurrentiel

Mais Bouygues Telecom se lance dans un marché extrêmement concurrentiel. Du côté des opérateurs, Orange possède une offre de cloud via Orange Business Services (OBS), sa filiale dédiée au marché B2B, et Free a Scaleway. Le secteur est encore plus bouché du côté des grandes entreprises technologiques et des pure players. Amazon, Google et Microsoft restent de loin le trio de tête à l'échelle mondiale. Reste donc à voir si Bouygues Telecom réussira à se faire une place.