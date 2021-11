Bruxelles injectera 1,98 milliard d'euros dans "l'Europe numérique" en 2022

La Commission européenne a détaillé le 10 novembre 2021 les trois premières feuilles de route de son programme "pour une Europe Numérique" qui recevront un financement de 1,98 milliards d'euros. Ce programme, doté d'une enveloppe globale de 7,5 milliards d'euros, a pour objectif de construire "des infrastructures numériques sûres et durables", explique Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de la concurrence.



1,38 milliard d'euros dans l'IA, le cloud et le quantique

La feuille de route principale, dotée d'un budget de 1,38 milliard d'euros jusqu'en 2022, se concentrera sur les investissements dans les domaines de l'intelligence artificielle, du cloud, des données, du quantique et des compétences numériques.



Dans les détails, elle prévoit le déploiement d'espaces de données communs pour faciliter le partage transfrontalier des données pour les entreprises et le secteur public. Est également prévue la construction d'installations de test et d'expérimentation pour les solutions basées sur l'IA afin de stimuler l'utilisation d'une "IA de confiance" dans les secteurs du changement climatique et la santé.



De plus, cette feuille de route vise à mettre en place des cours de master dans les technologies numériques avancées clés, pour renforcer les compétences en Europe. Le déploiement d'une infrastructure de communication quantique, baptisée "EuroQCI", est également sur la table.



Parallèlement, Bruxelles a publié deux feuilles de route plus spécifiques : l'une sur la cybersécurité (269 millions d'euros), l'autre sur l'exploitation d'un réseau de pôles européens d'innovation numérique (329 millions d'euros). La Commission souhaite financer le développement et la meilleure utilisation des connaissances et des compétences liées à la sécurité informatique et favoriser le partage des meilleures pratiques. Le réseau de centres d'innovation numérique européens quant à lui doit soutenir la transformation numérique des acteurs publics et privés.



Les premiers appels à projets publiés en novembre

Le contenu des enveloppes sera réparti à travers des appels à projets. Les premiers doivent être publiés d'ici la fin novembre 2021 puis en 2022. Les programmes de travail seront mis en œuvre principalement par le biais de subventions et de marchés publics, précise la Commission.