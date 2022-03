Cédric O arrêtera la politique après l'élection présidentielle

Plus que 7 semaines avant de connaître le nom du prochain président de la République. Et plus que 7 semaines de politique pour Cédric O, qui annonce ce mardi dans Libération qu'il mettra fin à sa carrière politique à l'issue du mandat d'Emmanuel Macron, afin de partir dans le privé. Le secrétaire d'État au Numérique confie au quotidien classé à gauche qu'il considère la politique comme "un engagement, non un métier", et qu'il "envie de voir ses enfants".



Il aurait informé de sa décision Emmanuel Macron il y a déjà un an. Cédric O a été nommé à son poste le 31 mars 2019, succédant à Mounir Mahjoubi qui démissionnait pour se consacrer aux élections municipales à Paris. On retiendra de son passage au gouvernement, à son crédit ou non selon les sensibilités, l'application Tous Anti Covid, l'accélération de la French Tech et l'avènement des licornes. Il a notammment installé les classements French Tech 120 et Next40.



Un ministère qui offre des opportunités

Avant lui, plusieurs ministres et secrétaires d'Etat chargés du Numérique ont poursuivi une carrière dans le privé après leurs fonctions au gouvernement. C'est le cas de Fleur Pellerin, associée du fonds d'investissement Korelya Capital ; d'Axelle Lemaire, qui après un passage par le conseil chez Roland Berger a rejoint la Croix-Rouge ; d'Eric Besson, qui a créé sa société de conseil ; et de Nathalie Kosciusko Morizet, actuellement associée au sein du fonds d'investissement Antin après avoir été vice-présidente exécutive de Capgemini aux Etats-Unis, chargée du cloud et de la cybersécurité.



Directeur adjoint de la campagne présidentielle de François Hollande en 2012, trésorier de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, Cédric O aura 40 ans en décembre prochain. L'histoire ne dit pas si son cœur balance entre le conseil et le capital investissement, ou si côtoyer les start-uppers lui aura donné des envies d'entreprendre.