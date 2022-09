Clever Cloud choisit Qarnot Computing pour valoriser la chaleur des serveurs informatiques

Clever Cloud, éditeur d'une plateforme d'hébergement de sites et d'applications web (PaaS), et la start-up Qarnot Computing ont annoncé le 28 septembre la conclusion d'un partenariat pour "une utilisation conjointe de leurs technologies".



Fondée en 2010 par Paul Benoit et Miroslav Sviezeny, Qarnot Computing utilise la chaleur émise par les serveurs informatiques – appelée la chaleur fatale informatique – pour chauffer les bâtiments. Elle propose ainsi un système de chaudière, la QBx, qui se compose d'un serveur exploitant le standard "Open Compute Project" (OCP) – une organisation dont le but est de partager des concepts et des techniques de conception des data centers – et de larges blocs de dissipation.



Réduire l'empreinte carbone des infrastructures IT

A travers ce partenariat, les équipes de Clever Cloud s'attellent donc à déployer leurs solutions au sein des chaudières QBx. Dans le détail, elles génèrent de la chaleur à travers les calculs exécutés par les 12 à 24 processeurs AMD EPYC ou Intel Xeon présents dans chaque chaudière. L'objectif à terme est de permettre le déploiement d'applications au sein de ces appareils en les proposant aux clients de Clever Cloud comme "une nouvelle zone" qu'ils pourront choisir dans leur politique de "numérique responsable".



Qarnot Computing compte des clients dans divers domaines, allant de la finance (Natixis) à la recherche médicale (Imagine). Elle a conclu trois levées de fonds à date. La dernière, de 6 millions d'euros, remonte à mars 2020.