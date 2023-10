Cosmobilis Group innove avec la technologie AWS

Répondre à une mobilité plurielle et intégrée. Tel est l’objectif de Cosmobilis Group, entreprise dont la vocation consiste à offrir tous les services possibles en matière d’usage de l’automobile. Né en 2021, le groupe rassemble 56 sociétés, toutes au service de l’automobilité, telles que BYmyCAR et son réseau de concessions, les services de VTC Marcel, la location et la mise en partage avec Ucar ou encore En Voiture Simone qui propose des services de formation au permis de conduire en ligne.

L'ambition de Cosmobilis Group est ainsi d’offrir au sein d’un même écosystème tous les services répondant aux différentes étapes de la vie de l’automobiliste ainsi qu’aux différentes façons d’envisager son usage : de l’apprentissage de la conduite à l’achat ou la location passant par l’entretien du véhicule ou sa revente, et de nombreux autres services. Ce positionnement repose, techniquement, sur une ligne directrice précise : « toujours mieux connaître nos clients et leur offrir en ligne l'intégralité de nos services d’automobilité quelle que soit la durée, de quelques minutes pour un VTC à plusieurs années pour les LLD, et adaptés à tous les usages » résume Frédérique Leroux, directrice des systèmes d’information (DSI) de Cosmobilis.

Frédérique Leroux, directrice des systèmes d’information (DSI) de Cosmobilis

Optimiser, rationaliser et sécuriser

En tant que partenaire stratégique de Cosmobilis Group, Amazon Web Services (AWS) fait valoir une expertise technologique globale. « A travers la Tech, nous cherchons d’une part des gains de productivité en interne pour nos collaborateurs, et d’autre part, une expérience plus fluide pour nos clients grâce à des accès facilités à nos différents services » souligne Frédérique Leroux.

Le challenge est important car au-delà des services historiques que sont la distribution de véhicules neufs et d’occasion, à l’achat ou en location, ce sont de nombreuses applications sous-jacentes qu’il faut arriver à faire fonctionner conjointement et de manière optimum (configurateur multimarques, estimation de reprise, prise de rendez-vous en ligne, réservations, paiement, ou encore service de révision du code de la route…). D’autres doivent pouvoir s’ajouter à ce panel de services applicatifs.

« Nous utilisons des services sur étagère, prêts à l’usage, pour répondre à des besoins récurrents nécessaires comme l’accès au réseau et la sécurité des données, mais parfois difficiles à mettre en place », souligne Jean-Philippe Perrin, CTO du groupe ByMyCar. L’approche mise en particulier sur les microservices et la conteneurisation offerts par la technologie AWS (via Amazon Elastic Container Service) qui favorisent le déploiement de nouvelles fonctionnalités techniques, leur réemploi au travers différents services applicatifs, mais aussi la gestion et la sécurisation en production de l’ensemble du SI de l’entreprise.

« Compte-tenu de la dynamique de croissance du groupe Cosmobilis, nous sommes dans une phase d’optimisation, de rationalisation et de sécurisation de notre architecture IT pour adresser d’autres métiers que ceux des concessions, et se tourner vers la mobilité au sens large », poursuit Jean-Philippe Perrin.

Un accompagnement dédié aux capacités d’innovation de Cosmobilis

Outre l’appui technologique d’AWS, les conseils apportés permettent à Cosmobilis de se projeter. « Nous en attendons évidemment l’excellence opérationnelle. Tout en matière de stabilité, de robustesse, de qualité et de capacité à monter en puissance rapidement doit répondre à nos enjeux d’évolutivité de service. La capacité d’AWS de nous conseiller à partir de cas d’usage de nos métiers rend bien plus concrète notre innovation. »

L’entreprise construit un parcours client à la fois automatisé et fluide, qu’il concerne l’achat, la location ou la restitution d’un véhicule. « La data et l’intelligence artificielle (IA) vont prendre de plus en plus d’importance dans la mobilité de demain », prévoit Frédérique Leroux. « L’enjeu est aussi d’optimiser le cycle de vie et la rentabilité d’un véhicule. »

Face à cette nouvelle réalité, « AWS constitue un accélérateur clé pour faire la différence », témoigne-t-elle. « Au-delà de leur offre technologique, leur capacité à être en veille à nos côtés représente un critère essentiel ». Un partenaire qui doit être en capacité de répondre aux besoins actuels de Cosmobilis, mais aussi aux développements futurs tant d’un point de vue de l’offre que du dimensionnement de l’entreprise avec le développement du groupe dans toute l’Europe.

