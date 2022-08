Crise des cryptos : Coinbase a perdu plus d'un milliard de dollars en trois mois

Les résultats de Coinbase au deuxième trimestre sont emblématiques et à la mesure du krach du marché des cryptomonnaies. La première plateforme de trading de cryptomonnaies américaine a publié le 9 août un chiffre d'affaires en recul de 64% sur un an à 803 millions de dollars, et une perte abyssale de 1,1 milliard de dollars. Un an plus tôt, elle affichait un bénéfice de 1,6 milliard. "Le deuxième trimestre a eu valeur de test de durabilité pour les entreprises crypto", commente l'entreprise dans une lettre à ses actionnaires.



Sur la période, les volumes de trading (217 millions de dollars) sont en chute de 30% par rapport au trimestre précédent, et de 53% sur un an. Le recul est plus marqué chez les investisseurs individuels, qui rapportent plus d'argent à Coinbase que les institutionnels. Quant aux actifs sur la plateforme, ils ont fondu de 63% en trois mois à 96 milliards de dollars, en raison à la fois de la baisse des cours et des ventes, notamment de la part des investisseurs institutionnels qui ont cherché à dérisquer leurs portefeuilles.



446 millions de charges de dépréciation

Le trou dans le résultat net a été aggravé par 446 millions de charges de dépréciation sur les investissements en crypto et les participations de l'entreprise. Heureusement pour Coinbase, la plateforme n'était pas exposée à Luna, ni aux faillites de Three Arrows Capital, Celsius et Voyager.



Coinbase, qui compte 103 millions d'utilisateurs individuels et 14 500 clients institutionnels, vient de conclure un partenariat avec le plus gros gestionnaire d'actifs mondial BlackRock pour donner accès à ses clients à des services d'investissement en crypto-actifs. Outre les services aux institutionnels, elle a l'intention de concentrer ses efforts de développement sur les services de staking (qui consiste à bloquer des fonds pour faire fonctionner les protocoles blockchain en échange de rendement), son wallet, sa place de marché NFT, son navigateur pour le web3, son activité de dépositaire, et Coinbase Cloud, qui fournit un environnement de développement pour le web3.



Afin de réduire ses coûts, la plateforme américaine a annoncé en juin un plan de réduction de 18% de ses effectifs.