Microsoft aura jusqu'au 18 octobre pour conclure le rachat d'Activision-Blizzard-King

Mise à jour du 19 juillet : Phil Spencer, patron de la section jeu vidéo chez Microsoft, a annoncé mercredi 19 juillet à 14h47 qu'un accord a été conclu avec Activision-Blizzard-King (ABK) pour allonger le délai d'acquisition. Lulu Cheng Meservey, CCO d'Activision Blizzard, a ajouté : "Compte tenu des autorisations réglementaires globales et de la confiance des entreprises [ABK et Microsoft] dans le fait que la CMA reconnaît désormais qu'il existe des solutions pour répondre à leurs préoccupations au Royaume-Uni, les conseils d'administration d'Activision Blizzard et de Microsoft ont autorisé les entreprises à ne pas mettre fin à l'accord avant le 18 octobre."



Article originel : L’acquisition la plus importante de l’histoire du jeu vidéo devait initialement toucher à sa fin ce mardi 18 juillet à 23h59, heure californienne. La date était dans tous les esprits des professionnels de l’industrie vidéoludique ces derniers jours car l’accord de rachat pour un montant record de 68,7 milliards de dollars passé entre Microsoft et Activision-Blizzard-King il y a plus d’un an et demi devait enfin se concrétiser.



Finalement, l’actualité mouvementée des dernières semaines aura conduit les deux parties ainsi que les régulateurs britanniques, les derniers à y faire encore barrage, à repousser l’échéance. À ce stade, aucune extension du contrat liant Microsoft et Activision-Blizzard-King n'a été annoncée officiellement, mais le projet de rachat reste à l'ordre du jour d'après le Wall Street Journal.

Une nouvelle proposition de Microsoft

La Competition and Markets Authority (CMA), autrement dit l’autorité britannique de la concurrence, va en effet rouvrir les pourparlers avec Microsoft, après que le groupe lui a transmis une nouvelle proposition "détaillée et complexe". C’est la première fois, relève Reuters, que la CMA revient sur l’une de ses décisions.



De son côté, le Competition Appeal Tribunal (CAT) britannique, qui avait été sollicité suite à la demande d’appel de Microsoft concernant le blocage du rachat par la CMA, a accepté hier d’ajourner la procédure d’appel, permettant donc aux deux parties de reprendre les discussions en coulisses.



"Nous examinerons alors si les propositions [de Microsoft] créent une nouvelle situation de fusion et répondent aux préoccupations de la CMA en matière de concurrence. […] Nous définirons la procédure appropriée à cet effet en temps voulu", a assuré à Reuters un porte-parole de l’autorité de la concurrence, laquelle aura jusqu'au 29 août pour étudier les éléments nouvellement fournis pas Microsoft.

Sony a finalement mis fin à son opposition

Il apparaît désormais presque certain que, malgré un délai supplémentaire, l’acquisition sera finalisée avant la fin de l’été. Ces dernières semaines, plusieurs signaux auguraient d’ailleurs une issue positive. La Federal Trade Commission (FTC), aux Etats-Unis, avait été déboutée le 11 juillet par un juge fédéral de sa tentative de blocage du rachat.



Cinq jours plus tard, le géant japonais Sony annonçait à son tour une bonne nouvelle pour les défenseurs de la cause Microsoft. Un accord de 10 ans a en effet été signé entre les deux entreprises rivales pour que la licence de jeux vidéo Call of Duty, développée par Activision Blizzard, continue d’être distribuée sur la PlayStation de Sony malgré son rachat par le constructeur de la Xbox. Sony était jusqu'alors le principal opposant à ce rachat, et ses arguments avaient beaucoup compté dans la décision rendue par la CMA.



Un contrat similaire avait été signé en février dernier avec le constructeur japonais Nintendo, ainsi qu'avec Nvidia (pour son service en ligne GeForce Now) alors que Microsoft voulait montrer patte blanche aux autorités européennes de la concurrence et faire pression sur le groupe Sony. Ce nouvel accord de dernière minute avec ce dernier devrait peser dans la balance lors des prochaines semaines de négociation avec la CMA.