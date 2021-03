Deliveroo va réaliser son introduction en bourse à la City

Deliveroo a confirmé ce jeudi 4 mars 2021 vouloir réaliser son introduction en bourse. La licorne britannique a choisi Londres pour faire ses premiers pas sur les marchés financiers. La pépite précise vouloir émettre deux types d'actions lors de cette IPO. Ces actions à droit de vote multiples seront cotées durant trois ans. Puis, à l'issu de ce délai, il n'y aura plus qu'une seule catégorie d'action. Ce type d'entrée en bourse va permettre au CEO Will Shu de garder davantage de contrôle sur la société.



Diversification des produits livrés

Le spécialiste de la livraison de repas à domicile a été fondé en 2013 par Greg Orlowski et Will Shu qui ont réalisé les premières livraisons dans le quartier de Chelsea à Londres. Depuis, la start-up s'est considérablement développée. Aujourd'hui elle est présente dans plus de 800 villes réparties sur une douzaine de marchés. Deliveroo affirme travailler avec plus de 140 000 restaurants et 110 000 livreurs.



Malgré le Covid-19 et les incertitudes liées à cette pandémie mondiale, l'année 2020 fût plutôt bonne pour Deliveroo. La start-up assure d'ailleurs avoir été rentable au niveau opérationnel pendant plus de six mois durant l'année écoulée. Elle ajoute vouloir profiter de l'engouement pour les commandes en ligne dans le secteur alimentaire afin de faire son introduction en Bourse.



Aguerrie dans la livraison de nourriture à domicile, Deliveroo souhaite s'étendre plus globalement dans la livraison de courses ou d'autres produits de consommation. Agrandir la gamme des produits livrés lui permettra de répondre à différents cas d'usage et toucher plus de clients. Une nécessité au vue de la concurrence dans la livraison de repas, que ce soit face à Uber Eats ou Just Eat.



Développement de nouveaux outils

Sur l'année 2021, Deliveroo souhaite aussi poursuivre l'expansion de son service de cuisines partagées Editions, déployer son service de souscription Plus dans d'autres marchés et développer de nouveaux outils à destination des commerçants et restaurateurs comme Signature. Ce nouvel outil, lancé ce jeudi 4 mars 2021 en France, permet aux restaurateurs de bénéficier des solutions de Deliveroo directement depuis leur site web.



Les clients passent leur commande directement depuis le site web du restaurateur qui s'appuie sur les services de Deliveroo pour l'interface de paiement, le service client et l'opération de la livraison. Le restaurateur demeure propriétaire des données client tout en bénéficiant du savoir-faire de Deliveroo. Signature est une offre additionnelle, disponible pour les restaurants et commerces qui figurent déjà sur l'application. Cela leur permet de viser une clientèle supplémentaire qui se rend sur leur site mais n'utilise pas l'application Deliveroo.