Démarrage poussif pour le fonds de l'Union Européenne dédié aux scale-up

Dans le cadre de l'initiative Scale-up Europe, un fonds de fonds appelé "European Tech Champions Initiative" (ETCI) avait été annoncé en février 2022. Objectif : récolter des montants importants d’argent public et privé en Europe pour permettre aux scale-up (start-up ayant réussi à croître) du Vieux continent d’y être financées et stopper leur dépendance aux fonds étrangers, notamment américains.

3,75 milliards d'euros obtenus sur les 10 milliards espérés

Le 13 février 2023, soit un an plus tard, lors du "lancement officiel" de l’ETCI à Bruxelles, le Fonds Européen d’Investissement (FEI), qui gère l'ICTE, a annoncé qu’il avait été abondé, pour l’heure, de 3,75 milliards d'euros. Un chiffre loin d’être ridicule, mais très éloigné des 10 milliards espérés. "L'effet boule de neige" auquel s'attendait la présidence française de l'UE n'a visiblement pas eu lieu.

En un an, soit sa période de souscription initiale, il a reçu des engagements de la part de l’Allemagne et de la France (1 milliard d’euros chacun), mais aussi de l’Espagne, de l’Italie et de la Belgique pour un montant total de 3,25 milliards d’euros. La Banque européenne d'Investissement (BEI) a engagé 500 millions d’euros supplémentaires, portant le total à 3,75 milliards d’euros.

Les autres États européens qui devaient participer, comme la Grèce, ont dû revoir leurs priorités budgétaires au vu de la conjoncture économique (inflation, hausse des taux d’intérêts, craintes de récession) et des problèmes de valorisation qu’a subi la tech ces derniers temps. La période de souscription a donc été prolongée jusqu'en juin 2024. Des investisseurs privés (assureurs, banques…) auront également l'opportunité d'y participer.

Limiter la dépendance des scale-up européennes aux fonds étrangers

En Europe, il y a des laboratoires de recherche et universités prestigieuses, des entrepreneurs et des start-up à potentiel, mais il manque l’argent. Les lacunes de l’écosystème tech européen émanent en partie de l’accès au financement, notamment lorsqu’il s’agit de montants supérieurs à 50 millions d’euros.

Les jeunes pousses aux technologies les plus prometteuses ne trouvent pas, sur le Vieux continent, les capitaux suffisants pour être compétitives à l’échelle mondiale. Elles sont donc forcées de faire appel à des investisseurs américains et asiatiques, qui, souvent, finissent par les acquérir, les coter sur des bourses étrangères, voire les délocaliser.

Et plus le montant de l’opération est important, plus les fonds américains et asiatiques sont présents parmi les investisseurs principaux.

67% du financement des grosses levées de fonds européennes provient de fonds étrangers

En 2021 et 2022, plus de 280 entreprises technologiques européennes de différents secteurs ont bouclé des méga tours de table supérieurs à 100 millions d'euros, mais 67% de leur financement provenait d'investisseurs non européens.

Les fonds extra-européens (traditionnels mais aussi hedge funds ou private equity funds), en particulier américains, beaucoup mieux lotis, viennent chercher dans l’UE des tailles de valorisation moins élevées qu’aux États-Unis (34 millions d’euros en moyenne en Europe entre 2016 et 2021 contre 130 millions d’euros aux États-Unis). L'ambition de l'ETCI est donc de s'assurer que la création de valeur européenne soit moins soumise à ces forces externes.

"L’initiative Champions technologiques européens marque une étape indispensable pour l’essor de grands fonds de capital-risque au sein de l’UE. Nous voulons que nos entreprises à fort potentiel de croissance soient bien financées en Europe, afin qu’elles apportent toute leur valeur à l’écosystème technologique et aux citoyens européens. Cette initiative témoigne de notre capacité à préserver notre souveraineté européenne", a commenté Jean-Noël Barrot, ministre français délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, par voie de communiqué.