Départs en cascade des cadres dirigeants chez Meta (Facebook)

Au-delà du nouveau nom de Facebook, qui est devenu Meta, l'entreprise est en pleine transition. Ce changement de nom vient acter le fait que l'entreprise grandit par-delà le réseau social éponyme qui l'a vu naître. Meta souligne le fait que l'entreprise est désormais principalement tournée vers la création du "métavers", la prochaine évolution d'Internet telle que la perçoit son fondateur Mark Zuckerberg.



Cette transition s'accompagne d'une vague de départs de cadre historiques de la société. Que ce soit à la tête du réseau social Facebook, du côté des cryptomonnaies ou de ses outils de travail collaboratif Workplace. Tour d'horizon de ces départs.



Départs du CTO et du responsable de Novi

Julien Codorniou, le responsable de la plateforme Workplace de Facebook quitte l'entreprise, annonce une journaliste de The Information le 1er décembre 2021. Le Français avait rejoint Facebook en 2011 pour créer et gérer l'équipe des jeux vidéo sur la zone EMEA. Il a ensuite dirigé l'équipe mondiale des partenariats de la plateforme et aider les partenaires de Facebook à créer, développer et monétiser leurs applications mobiles. Il a ensuite été nommé vice-président de Facebook Workplace, en charge des équipes commerciales et partenariats du produit. Julien Codorniou est la dernière annonce de départ.



David Marcus, qui était à la tête de la division Novi, le portefeuille numérique de Facebook, a annoncé mardi 30 novembre quitter la société. Un départ qui sera actif plus tard dans l'année. L'homme a quitté PayPal pour rejoindre Facebook en 2014. Avant de prendre la tête de Novi et de mener les efforts en vue de développer une cryptomonnaie, David Marcus a fait ses armes à la tête de la division en charge de Messenger. Il a affirmé vouloir commencer à travailler sur quelque chose de nouveau.



Son départ s'accompagne de celui de Mike Schroepfer, le chief technology officer (CTO), annoncé en septembre dernier après qu'il ait passé 13 ans chez Facebook. Il doit quitter effectivement Meta en 2022, après une phase de transition avec Andrew Bosworth qui va le remplacer au poste de CTO. Andrew Bosworth a mené les développements des projets de réalité virtuelle et augmentée et du casque Oculus. Des recherches essentielles pour Meta en vue de mettre au point son "métavers".



Des départs plus anciens

Dans le courant de l'été, Fidji Simo a également annoncé son départ de l'entreprise afin de devenir directrice générale d'Instacart, une start-up spécialisée dans la livraison de courses à domicile. Originaire de Sète dans le sud-est de la France, Fidji Simo a passé près de 10 ans chez Facebook jusqu'à devenir l'une des principales cadres de l'entreprise et diriger l'application Facebook.



Un mois auparavant, c'est Carolyn Everson, en charge de la division publicitaire mondiale de Facebook, qui a annoncé son départ. Elle travaillait chez Facebook depuis plus d'une décennie. En mars 2021, c'est le directeur des revenus de Meta, David Fischer, qui a annoncé qu'il quittait l'entreprise. A la suite de ce départ, l'entreprise américaine a expliqué vouloir créer un poste de directeur commercial englobant également la gestion des partenariats. La vice-présidente en charge des partenariats mondiaux, Marne Levine, a été promue directrice commerciale en remplacement de David Fischer.