Digital Venture, le fonds de Bpifrance qui s'adapte aux évolutions de l'écosystème des start-up

Digital Venture souffle ses dix bougies. Le fonds, aujourd'hui piloté par Bpifrance, a démarré son activité fin 2011 avec comme ambition de redynamiser le marché du capital-risque, qui était "très affaibli des suites de la crise financière de 2008", explique Véronique Jacq, directrice de Digital Venture chez Bpifrance. A l'époque, seulement 600 millions d'euros sont investis dans les start-up contre plus de 11 milliards en 2021.



De bonnes performances

300 millions d'euros sont ainsi débloqués fin 2011 pour investir lors de levées de fonds en série A et B. En 2015, le fonds se diversifie en participant également aux levées en amorçage. La deuxième génération du fonds Digital Venture, dotée d'une enveloppe de 370 millions d'euros, est lancée en 2018. Aujourd'hui, Digital Venture dispose de 720 millions d'euros d'actifs sous gestion. 365 millions d'euros ont été investis dans 113 start-up qui ont créé 9100 emplois.



Digital Venture estime que les entreprises de son portefeuille sont actuellement valorisées à plus de 5 milliards d'euros. "Les performances sont bonnes", déclare sobrement Véronique Jacq. Elle ajoute qu'elles sont "au-dessus de la médiane et proches du premier quartile". 25% des fonds réalisent donc de meilleures performances et pour ces derniers, le rendement est d'environ 1,7.



Des acquisitions à l'introduction en bourse

Le fonds met en avant les "exits". 21 sorties ont été réalisées – dont 6 cessions à plus de 200 millions d'euros de valorisation – pour une valeur totale de 1,9 milliard d'euros. Les trois quarts de ces cessions ont été faites auprès d'acteurs stratégiques que sont les industriels et grands groupes comme Netatmo avec Legrand, TalentSoft avec Cegid ou encore Cardiologs avec Philips. Des acquisitions stratégiques qui accélèrent la transformation des filières industrielles françaises et européennes, puisque 70% des cessions sont faites auprès de ces acteurs.



A l'avenir, Bpifrance aimerait contribuer à renforcer l'autonomie et l'indépendance des start-up le plus longtemps possible. "Cela comprend le financement de plus gros tours de tables et faciliter l'accès aux marchés boursiers", détaille Véronique Jacq.



Digital Venture, toujours essentiel

"Le Digital Venture a contribué au développement d'une économie autour des start-up, assure Véronique Jacq. Au début, une trentaine de fonds étaient présents sur le marché. Aujourd'hui ils sont plus d'une centaine." Si le marché du capital-risque s'est fortement développé en 10 ans, Digital Venture est encore essentiel dans le paysage économique français. "Il est important de maintenir une équipe d'investisseurs de bon niveau pour répondre aux besoins du marché", affirme Véronique Jacq. Si demain le marché ralentit, il est essentiel d'être réactif et opérationnel.



De la participation de Bpifrance à certaines levées de fonds, découle la venue d'autres investisseurs qui peuvent être rassurés. Véronique Jacq évoque "un effet levier". Lors d'une prise de participation de Digital Venture au tour initial, les investisseurs tiers investissent 2,2 fois plus. Le multiplicateur est de 4,7 sur les levées de fonds en séries A et B.



Une stratégie plus risquée

Véronique Jacq met également en avant "la stratégie plus risquée que celle menée par des investisseurs privés." Mais, elle ajoute que le fonds doit tout de même réaliser des bénéfices et que la diversification du portefeuille est essentielle. Toutefois, contrairement à des investisseurs privés, Digital Venture peut investir sur un temps assez long c'est-à-dire attendre longtemps avant de voir de bénéfices. Aujourd'hui cela permet de parier sur les deep tech, qui représente environ 30% des investissements du fonds, et des secteurs peu porteurs comme l'étaient l'éducation il y a quelques années.



L'aide apportée par le service presse de Bpifrance est mise en avant par les start-up, ainsi que le fait de pouvoir accéder plus facilement aux grands comptes pour commercialiser leur produit. La présence de plusieurs femmes au sein de l'équipe est saluée par Véra Kempf, cofondatrice de Singulart : "Cela donne confiance lorsque l'on va pitcher". Un point important puisque les femmes fondatrices ont toujours plus de mal à lever des fonds que les hommes, comme le relève le dernier baromètre Sista.