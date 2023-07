Dix ans après, le club français d'e-sport Vitality reste leader

12 000 spectateurs ont assisté, en mai dernier, au sacre de Vitality et de ses joueurs professionnels de Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). Le club d’e-sport français s’est en effet imposé, sur son territoire parisien à l’Accor Arena, en finale d’une compétition internationale appelée "Major". Si ce titre maintes fois convoité a permis une fois de plus à Vitality de donner ses lettres de noblesse à l’e-sport français, l’histoire est d’autant plus belle que la société célèbre cette année ses dix ans d’existence.



Dix ans de lutte acharnée, tant sur le plan sportif qu’économique, dans un secteur où tout était à faire hier et où beaucoup reste à accomplir demain. Dix ans au cours desquels l’écurie aux armoiries jaunes et noires a innové pour s’imposer, en son pays mais également à l’étranger, en tant que club français le plus influent. Dix ans pour lesquels le directeur général de Vitality, Nicolas Maurer, avec qui L’Usine Digitale s’est entretenu, se dit prêt à rempiler.

Une quête de l’international

"Même les scénarios hyper optimistes n’étaient pas aussi dingues que la réalité en termes de croissance et de rapidité de développement", résume dans un sourire celui qui, le 5 août 2013, cofondait officiellement Vitality avec Fabien Devide dit "Neo". L’un gère l’opérationnel, l’autre s’occupe du sportif, comme au premier jour quand le club apparaissait avec son joueur porte-étendard "Gotaga" dans des compétitions de la saga d’Activision Call of Duty.



Kevin 'Broken' Georges, ex-pro de Call of Duty, arborant en 2015 les couleurs de Vitality sous la supervision de Fabien Devide

Lancée face au constat d’un manque d’organisations professionnelles sur le marché alors naissant de l’e-sport, la structure a entraîné dans son sillon la création d’un vaste tissu d’équipes en France dont il est rapidement devenu le leader. "Nos approches novatrices sur la marque, le storytelling, la communication très transparente sur les choix sportifs, le fait d’aller sur différents jeux pour chercher de nouveaux publics, la façon dont on a accéléré et levé des fonds, nos résultats sportifs… Tout ça mis bout à bout explique la croissance de notre nombre de fans."



Surtout, le club est l’un des rares en France à s’exporter à l’étranger. En dehors de ses bureaux parisiens et de son centre d’entraînement du Stade de France, il possède à Berlin une autre installation, dédiée à la performance de ses professionnels de League of Legends évoluant à l’échelon européen. Mais également "des bureaux en Inde avec une équipe locale de joueurs de jeux mobile [Call of Duty Mobile et Battleground Mobile India] et des créateurs de contenus", indique Nicolas Maurer. Une façon, pour Vitality, de guetter depuis l’Europe les avancées de l’e-sport sur mobile, "d'être first-mover sur un marché qui n'est pas du tout à maturité".



Là réside toute la stratégie du leader français : tester, tâtonner, quitte à se rétracter en cas d’échec. Après avoir monté puis fermé pendant dix ans diverses équipes sur différents jeux, du phénomène Fortnite au jeu de tir d’Ubisoft Rainbow Six, Vitality identifie aujourd’hui quatre trophées majeurs de l’e-sport sur lesquels focaliser ses efforts. Les prochains Majors de Counter-Strike 2, d’abord : le championnat européen de League of Legends, le tournoi VCT de Valorant, puis les compétitions internationales de Rocket League. L’une d’entre elles, le Spring Majog des RLCS, se joue du 6 au 9 juillet et Vitality, champion du monde en 2019, pourrait s’y imposer. Selon Nicolas Maurer, "pour construire cet héritage de grand club, il nous faut les plus grands titres, c’est ce qui fait croître un club par dix et passer des caps."



Bien qu'il l'ait quitté il y a un an, le joueur français de Rocket League Alexandre 'Kaydop' Courant a marqué l'histoire du club

"Accélérer vers un modèle pérenne"

Les récentes actualités du monde de l’e-sport obligent toutefois à une certaine mesure. Ces derniers mois, plusieurs grandes équipes, en France comme à l’étranger, ont réduit leurs activités ou mis la clef sous la porte. En cause, des modèles économiques instables, une répartition des revenus particulièrement inégale entre les acteurs de l’écosystème, ainsi que des sponsors et des investisseurs qui se retirent massivement du marché. Le tout couplé à un contexte plus général de récession économique qui provoque un ralentissement de la croissance du jeu vidéo compétitif.



Vitality semble toutefois souffrir moins que ses concurrents. L’équipe est soutenue depuis 2018 par le fonds d’investissement suisse Rewired.GG, émanation du family-office anglais Cascade Global. Parmi ses portefeuilles les plus influents, le milliardaire indien Tej Kohli, qui a injecté ces dernières années plusieurs dizaines de millions d’euros dans la structure. La dernière levée de fonds, début 2022, s’établissait à 50 millions d’euros. Si Nicolas Maurer a choisi cette typologie d’investisseur, "en capacité d'avoir une approche sur le temps long, d'attendre que le marché arrive à maturité mais aussi de remettre quand c'est nécessaire", il observe toutefois un réajustement global des investissements.



Ce qui signifie, en l’état, une sorte de pause dans les plans d’expansion de l’écurie e-sportive, notamment dans le nombre de jeux sur lesquels il concourt. Le temps, au moins, de "cette période de transition" pour le secteur. "Comme l’accès aux capitaux des investisseurs ou des sponsors est plus compliqué qu’avant, ça va obliger les équipes à accélérer vers un modèle pérenne, forcer l'écosystème à devenir plus mature. Ce sera vertueux." Le directeur général de Vitality milite d’ailleurs pour un encadrement et donc une diminution des salaires des joueurs, lesquels ont augmenté de façon exponentielle ces dernières années et ont mis à mal les finances des clubs.

Des fans nombreux et engagés

Vitality veut ainsi "revenir aux fondamentaux" et se concentrer notamment sur sa base de supporters qui, elle, continue de s’étendre. L’équipe parisienne est d’ailleurs défiée par une nouvelle concurrence, celle des écuries e-sportives créées et incarnées par divers influenceurs : le streameur "Kameto" avec la Karmine Corp, "ZeratoR" avec Mandatory et, plus récemment, "Squeezie" et "Gotaga" avec Gentlemates. Celles-ci ont proliféré en deux ans et demi et, par leur force de frappe communautaire, concurrencé jusqu’aux acteurs historiques de l’e-sport.



Située boulevard de Sébastopol à Paris, la ruche de Vitality est souvent remplie de très jeunes joueurs venus entre amis

Nicolas Maurer a lancé en ce sens deux projets de "ruches" pour ses fans qu’il appelle les "abeilles", en référence au jaune et noir de leurs maillots. L’une, nommée The Hive, est située en plein Paris et pensée comme un "point de rencontre" entre supporters, faisant à la fois office de bureaux, de cybercafé et de boutique.



L’autre, virtuelle et lancée en novembre dernier, est une application décentralisée dans la blockchain Tezos. Intitulée V. Hive, celle-ci fonctionne selon le modèle "support-to-earn". À l’aide de métriques traquant l’engagement des aficionados (présence sur les réseaux sociaux ou dans des événements physiques, achats de produits dérivés, visionnage de matches…), V. Hive produit un classement des inscrits et leur donne ensuite accès à des récompenses, par exemple un accès aux coulisses d’un tournoi.



"On veut fidéliser, donner encore plus envie aux fans de nous soutenir. C’est un modèle assez unique dans l’e-sport et dans le sport : tout le monde regarde de très près ce qu'on fait parce que c'est un succès phénoménal." Annonçant des améliorations à venir, le patron de Vitality affirme vouloir faire de cette application, laquelle représente "plusieurs millions d’investis", "la pierre angulaire de notre relation aux supporters pour les quinze années à venir".

"Être un porte-voix des clubs"

En parallèle, le club a bien l’intention d’user de ses dix ans expérience pour jouer un rôle plus institutionnel. Depuis plusieurs mois, Vitality travaille main dans la main avec les ministères de la culture, des sports et de l’économie qui ont annoncé en janvier une nouvelle stratégie nationale en matière d’e-sport. "En tant que leader, on a la responsabilité d'être un porte-voix des clubs, de montrer le chemin, considère Nicolas Maurer. Et on est aussi outillés pour aider les pouvoirs publics sur leur compréhension des problématiques, de l’économie des équipes, des éventuels freins..."



Les deux dirigeants de Vitality rencontrent régulièrement ministres et députés et assument une position plus institutionnelle

Bien que son secteur d’activité se se soit construit sans l’aide de l’État pendant plusieurs années, "des sujets très concrets" sur lesquels le gouvernement peut faire levier ont émergé depuis, estime le directeur général de Vitality. Les potentiels chantiers sont nombreux, en effet : abaissement de la TVA à 5,5 % sur la billetterie des événements e-sportifs, harmonisation des législations européennes sur l’e-sport pour faciliter les compétitions internationales, contractualisation des joueurs…



Les professionnels du milieu souhaitent également s’emparer du sujet de la formation des jeunes e-sportifs. "La difficulté, c’est qu’il n’y a ni modèle économique clair pour créer des académies ni fédération, explicite Nicolas Maurer. Il va falloir que les ministères, dans leurs missions, se penchent sur la question et voient comment ils pourraient être moteurs parce qu’il va falloir des soutiens publics là-dessus." Après tout, Emmanuel Macron avait lui-même fait part de sa volonté, le 3 juin dernier, de faire de la France un leader mondial de l’e-sport et "d’accompagner mieux les jeunes". Et souligné, par la même occasion, l’expertise de Vitality en la matière.