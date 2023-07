E-commerce : Walmart investit encore 1,4 milliard de dollars dans la plateforme indienne Flipkart

Walmart continue d'investir dans le géant indien de l'e-commerce Flipkart. D'après les informations du Wall Street Journal, la multinationale américaine qui avait en 2018 acheté 77% de "l'Amazon indien" pour un montant de 16 milliards de dollars, a récemment acquis des parts supplémentaires moyennant 1,4 milliard de dollars.



C'est le fonds d'investissement américain Tiger Global, lequel détenait 4% du capital de Flipkart, qui lui a vendu ses dernières actions. Avec cette nouvelle transaction, l'entreprise indienne serait valorisée à 35 milliards de dollars, légèrement en deçà des 38 milliards atteints en 2021 après une importante levée de fonds.

L'introduction en bourse dans le viseur

"Nous restons confiants dans l'avenir de Flipkart et sommes aujourd'hui encore plus positifs quant à l'opportunité en Inde que lorsque nous avons investi pour la première fois", a assuré un porte-parole de Walmart. Avec ses 1,4 milliard d'habitants, l'Inde et son marché de l'e-commerce évalué à 150 milliards de dollars sont un horizon particulièrement attrayant pour les mastodontes internationaux de la vente au détail.



Sur son territoire, Flipkart est en compétition avec Amazon. La firme de Jeff Bezos a d'ailleurs annoncé le mois dernier vouloir investir quelque 15 milliards de dollars supplémentaire en Inde d'ici 2030. D'autres sociétés, comme Reliance et JioMart ainsi que Meesho, donnent également du fil à retordre à Flipkart.



La filiale de Walmart ne craint toutefois pas pour son avenir. Au contraire, l'introduction en bourse de l'entreprise fondée en 2007 reste "notre ambition à long terme et elle interviendra au bon moment", a confirmé un porte-parole de Walmart au média BQ Prime. Annoncée depuis plusieurs années mais repoussée en raison des difficultés économiques récentes, cette entrée en bourse pourrait faire grimper la valorisation de Flipkart à 50 milliards de dollars.