Ebay pourrait bientôt accepter les paiements en cryptomonnaie et se lancer dans les NFT

Ebay envisage d'accepter le paiement en actifs numériques, a déclaré Jamie Iannone, le CEO de l'entreprise, lors d'une interview accordée à CNBC. "Nous recherchons toujours les modes de paiement les plus adéquats et nous continuerons d'évoluer dans ce sens à l'avenir", a-t-il expliqué.



Jamie Iannone n'a pas donné de calendrier précis, ni même le type de cryptomonnaie qui pourrait être accepté sur la marketplace américaine, qui compte plus de 185 millions d'utilisateurs actifs dans le monde.



Devenir une plateforme de vente de NFT

Lors de cette interview, le CEO a ajouté que la société explorait également la possibilité de se lancer dans le commerce de NFT, des jetons non fongibles dont l'engouement grandi ces derniers mois. "Nous étudions les possibilités de faciliter l'accès des NFT à eBay. Tout ce qui est objet de collection est sur eBay depuis des décennies et continuera de l'être (...)", a-t-il déclaré à CNBC.



Les "non-fungible token" permettent de créer des sortes de titre de propriété immatériel qui attestent en théorie de l'authenticité d'un bien vendu. Début mars dernier, Jack Dorsey, le CEO de Twitter, a mis vente son premier tweet sous forme de NFT. Le même mois, la célèbre maison de vente aux enchères Christie's avait mis en vente pour la première fois une oeuvre numérique signée de Mike Winkelmann, alias Beeple sur Internet.



Un titre de propriété qui n'en a que le nom

Ces actifs sont mis en vente sur des plateformes dédiées, telles que Valuables, Nifty, Gateway, SuperRare... Ebay pourrait s'ajouter à cette liste en permettant aux artistes de vendre et aux collectionneurs d'acheter des NFT sur sa marketplace. Il reste à voir comment il sécurisera ces transactions car les NFT ne sont pas absolument pas immuables. Certains détenteurs de NFT racontent avoir perdu leurs titres de propriété d'œuvres d'art du jour au lendemain.