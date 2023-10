Elon Musk annonce une "première version" des appels audio et vidéo sur X

Alors que se dessine ce vendredi 27 octobre un mouvement français intitulé "No Twitter Day" pour protester en tant qu'utilisateurs contre la gestion du réseau social X (ex-Twitter) depuis son rachat en fin d'année dernière, Elon Musk a annoncé dans un tweet du 25 octobre la disponibilité d'une nouvelle fonctionnalité. Certains fidèles de la plateforme peuvent en effet donner et recevoir des appels audio et vidéo, comme l'avait promis le milliardaire à plusieurs reprises, clamant son intention de faire de X une super application à la WeChat.

Une fonctionnalité activée par défaut sur iOS

Les comptes officiels du réseau social n'ont toujours rien confirmé à ce stade et le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité semble partiel. Elon Musk parle d'ailleurs lui-même d'une "première version", laquelle est probablement entrée dans une phase de test pour un nombre restreint d'utilisateurs. À terme, celle-ci devrait être disponible pour les appareils iOS, Android, Mac et PC, sans nécessiter de numéro de téléphone.



En attendant de savoir si les appels audio et vidéo ne seront accessibles qu'aux internautes ayant souscrit à l'abonnement payant Blue, il est d'ores et déjà possible d'en apprendre davantage sur leur fonctionnement dans les paramètres de l'application mobile (du moins depuis un iPhone). Dans l'onglet "confidentialité et sécurité", on peut ainsi voir que la fonctionnalité "activer les appels audio et vidéo" est active par défaut, jusqu'à ce qu'on la décoche manuellement.



X propose ensuite d'accepter ou de refuser la réception d'appels selon différentes typologies de personnes. Par défaut encore, les "personnes que vous suivez" sont ainsi autorisées à vous appeler et il est possible de donner cette autorisation aux "utilisateurs certifiés", autrement dit ceux abonnés à Blue, et aux "personnes de votre carnet d'adresses". Dans le dernier cas, X demande une synchronisation des contacts enregistrés sur le téléphone, ce qui risque de ne pas plaire à nombre d'internautes.