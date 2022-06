Elon Musk menace à nouveau de retirer son offre sur Twitter, l'accusant de rétention d'information

Le rachat de Twitter par Elon Musk s'éloigne petit à petit. Dans une lettre adressée à Vijaya Gadde, chief legal officer au sein de Twitter, il a accusé le réseau social de "résister activement" à ses demandes d'information concernant la proportion de faux comptes. "Il s'agit d'une violation manifeste et substantielle des obligations de Twitter en vertu de l'accord", ont écrit les avocats du CEO de Tesla et de Space X. Le document datant du 6 juin a été publié sur le site de la Security and Exchange Commission (SEC).



Une nouvelle menace de retrait

Par conséquent, Elon Musk se réserve désormais "le droit de ne pas réaliser la transaction et de résilier l'accord". Ce n'est pas la première fois qu'il profère de telles menaces. Quelques semaines après avoir annoncé son rachat pour 44 milliards de dollars, le milliardaire avait annoncé suspendre son offre dans l'attente d'informations supplémentaires sur le nombre de faux comptes présents sur Twitter. A cette occasion, il précisait être "toujours déterminé à faire cette acquisition".



C'est un rapport, dévoilé par l'agence de presse Reuters début mai, qui attestait que les faux comptes représenteraient moins de 5% du nombre d'utilisateurs de Twitter. La raison pour laquelle Elon Musk s'obstine à connaître ce pourcentage n'est pas encore très claire. S'agit-il d'une préoccupation sérieuse, d'une façon de renégocier le prix de vente à la baisse ou de retirer légalement son offre de rachat ?



Une demande légitime, d'après les avocats de Musk

D'après ses avocats, sa demande est légitime provenant "d'un potentiel propriétaire". "M.Musk a clairement le droit d'accéder aux données pour lui permettre de préparer la transition de l'activité de Twitter vers sa possession et d'ouvrir la voie au financement de sa transaction. Pour ce faire, il doit avoir une compréhension complète et précise du cœur du modèle commercial de Twitter : sa base d'utilisateurs actifs", argumentent-ils.



Cette rétention d'informations est suspecte, d'après les juristes. Elle "renforce le soupçon que l'entreprise retient les données demandées par crainte que ce que la propre analyse de M.Musk pourrait révéler".



Le porte-parole de Twitter, Brian Poliakoff, a déclaré que la société coopérait avec Elon Musk et continuerait à partager des informations. "Nous avons l'intention de conclure la transaction et d'appliquer l'accord de fusion au prix et aux conditions convenus", a-t-il écrit dans un communiqué envoyé par email à The Verge.



Le Texas ouvre une enquête sur la proportion de bots

Allant dans le sens des accusations d'Elon Musk, le procureur général de Texas Ken Paxton vient d'annoncer l'ouverture d'une enquête sur la façon dont Twitter "peut tromper les Texans" sur le nombre de bots, un type de logiciel qui contrôle automatiquement un compte Twitter sans intervention humaine. "Cela compte non seulement pour les utilisateurs réguliers de Twitter, mais aussi pour les entreprises et les annonceurs du Texas qui utilisent Twitter pour leur gagne-pain, explique-t-il. Si Twitter déforme le nombre de faux comptes pour augmenter leurs revenus, j'ai le devoir de protéger les Texans."