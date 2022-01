En 2021, le total des sanctions infligées par la Cnil avoisine 3,5 millions d'euros

En 2021, la Cnil a infligé une série de sanctions pécuniaires pour un total d'environ 3,5 millions d'euros. C'est l'AG2R La Mondiale qui a écopé de l'amende la plus élevée, de 1,75 million d'euros. Le ministère de l'Intérieur s'est vu infliger deux rappels à la loi, l'un sur les drones de surveillance et l'autre sur le fichier des empreintes digitales. L'année 2022 sera sûrement placée sous le signe de la protection des données de santé, de la gestion du télétravail et de la légalité du recours à des services américains.